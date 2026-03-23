Про це повідомило іранське державне агентство Tasnim News Agency. Цю інформацію виданню надало обізнане військове джерело.

Що анонсували в Ірані стосовно США?

В Ірані заявляють про підготовку нових ударів, які, за їхніми словами, можуть суттєво вплинути на перебіг війни.

Іран запланував нові сюрпризи на найближчі дні війни, реалізація яких може дати дуже значні результати,

– заявив співрозмовник агентства.

За словами джерела, у США нібито виникли проблеми у військовій сфері. Воно стверджує, що американські "наступальні та оборонні військові боєприпаси перебувають у дуже поганому стані".

"Трамп не має надії на воєнну перемогу та відкриття Ормузької протоки військовими засобами", - наголосило джерело.

У Тегерані також переконані, що майбутні кроки можуть змінити сприйняття результату війни.

На відміну від порожніх обіцянок Трампа, Іран підготував сюрпризи на найближчі дні, які зроблять результат війни очевиднішим, ніж будь-коли,

– додав співрозмовник видання.

Окрім цього, він порадив Трампу "звернути увагу на небо, фондові ринки та ціни на нафту", натякаючи на можливий розвиток подій.

Водночас ці заяви суперечать позиції президента США Дональда Трампа, який вважає, що війна наближається до завершення.

Що відомо про переговори США та Ірану?