Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер, наголосивши, що у Білому домі мають розуміти, що Іран та Росія перебувають на одному боці разом із Китаєм, Північною Кореєю, урядом Венесуели, Куби тощо. Це сторона диктатур, які прагнуть придушувати власні народи та підривати західне домінування у світі.

"Цікава ситуація, адже росіяни спочатку заперечували обмін розвідданими з Іраном, а потім пропонували його припинити. Володимир Путін намагається отримати вигоду відразу від двох заяв", – зазначив він.

Варто знати. Спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв спростував інформацію, яку було опубліковано у виданні Politico, щодо пропозиції Росії США про припинення передачі розвідданих Ірану в обмін на відмову Білого дому у наданні аналогічної допомоги Україні. У виданні зазначалось, що нібито таку угоду сам Дмитрієв запропонував Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру під час їхньої зустрічі у Маямі.

Сполучені Штати, на його думку, мають бути на одному боці з Європою, Україною, Ізраїлем, Південною Кореєю, народом Венесуели та народом Ірану. І якщо ми це розуміємо, тоді треба сприймати пропозиції, які йдуть із Кремля, як не серйозні і як ті, що не відповідають нашим інтересам.

Насправді це спосіб затягнути війну в Україні, посварити Захід з Києвом, і такі пропозиції ніколи не будуть дійсно виконані, якщо йдеться про Іран та Росію, які нібито не націлених проти американців у Перській затоці,

– підкреслив ексспецпредставник США по Україні.

Курт Волкер зауважив, що допоки цей режим перебуватиме при владі, американські сили та інтереси США у Перській затоці, Європі та США залишатимуться мішенню іранського тероризму ще довгі роки.

