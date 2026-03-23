Про це після зустрічі з очільником ГУР Олегом Іващенком розповів президент Зеленський.
До теми Склади вщерть забиті ракетами: Іран показав одне зі своїх підземних сховищ зі зброєю
Як Кремль допомагає Ірану?
За словами глави держави, росіяни продовжують передавати розвідувальну інформацію Тегерану. Так, Москва використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки.
Маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму,
– підкреслив Володимир Зеленський.
Мовиться і про надавання деяких даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході.
Зазначимо, що Дональд Трамп заявив про прогрес у перемовинах між США та Іраном, після чого Тегеран та Москва одразу ж провели власні консультації. Зокрема, очільник російського МЗС Сергій Лавров закликав до "негайного припинення бойових дій".
Що ще відомо про співпрацю Росії та Ірану?
Наразі Москва ділиться з Тегераном різними видами розвідувальних матеріалів, зокрема супутниковими знімками, а також напрацюваннями щодо наведення та застосування безпілотників. Така допомога потенційно може підвищити здатність Ірану здійснювати удари по американських військових об'єктах у регіоні.
Така взаємодія свідчить про тісні зв'язки між країнами, особливо з урахуванням того, що Росія значною мірою покладається на іранські ударні дрони типу "Шахед" у війні проти України.
Крім передачі даних, співпраця включає обмін досвідом і консультації щодо тактики використання дронів, сформованої на основі бойових дій в Україні.
Також Росія фактично надає Ірану практичну підтримку у плануванні та проведенні атак із застосуванням дронів, зокрема проти США та держав Перської затоки.