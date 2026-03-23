Про це після зустрічі з очільником ГУР Олегом Іващенком розповів президент Зеленський.

Як Кремль допомагає Ірану?

За словами глави держави, росіяни продовжують передавати розвідувальну інформацію Тегерану. Так, Москва використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки.

Маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Мовиться і про надавання деяких даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході.

Зазначимо, що Дональд Трамп заявив про прогрес у перемовинах між США та Іраном, після чого Тегеран та Москва одразу ж провели власні консультації. Зокрема, очільник російського МЗС Сергій Лавров закликав до "негайного припинення бойових дій".

Що ще відомо про співпрацю Росії та Ірану?