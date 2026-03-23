Об этом после встречи с главой ГУР Олегом Иващенко рассказал президент Зеленский.
К теме Склады до отказа забиты ракетами: Иран показал одно из своих подземных хранилищ с оружием
Как Кремль помогает Ирану?
По словам главы государства, россияне продолжают передавать разведывательную информацию Тегерану. Так, Москва использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки.
Есть неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Говорится и о предоставлении некоторых данных по взаимодействию от партнеров на Ближнем Востоке.
Отметим, что Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном, после чего Тегеран и Москва сразу же провели собственные консультации. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров призвал к "немедленному прекращению боевых действий".
Что еще известно о сотрудничестве России и Ирана?
Сейчас Москва делится с Тегераном различными видами разведывательных материалов, в частности спутниковыми снимками, а также наработками по наведению и применению беспилотников. Такая помощь потенциально может повысить способность Ирана осуществлять удары по американским военным объектам в регионе.
Такое взаимодействие свидетельствует о тесных связях между странами, особенно с учетом того, что Россия в значительной степени полагается на иранские ударные дроны типа "Шахед" в войне против Украины.
Кроме передачи данных, сотрудничество включает в себя обмен опытом и консультации по тактике использования дронов, сформированной на основе боевых действий в Украине.
Также Россия фактически оказывает Ирану практическую поддержку в планировании и проведении атак с применением дронов, в частности против США и государств Персидского залива.