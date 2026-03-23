Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, подчеркнув, что в Белом доме должны понимать, что Иран и Россия находятся на одной стороне вместе с Китаем, Северной Кореей, правительством Венесуэлы, Кубы и тому подобное. Это сторона диктатур, которые стремятся подавлять собственные народы и подрывать западное доминирование в мире.

"Интересная ситуация, ведь россияне сначала отрицали обмен разведданными с Ираном, а потом предлагали его прекратить. Владимир Путин пытается получить выгоду сразу от двух заявлений", – отметил он.

Стоит знать. Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев опроверг информацию, которая была опубликована в издании Politico, о предложении России США о прекращении передачи разведданных Ирану в обмен на отказ Белого дома в предоставлении аналогичной помощи Украине. В издании отмечалось, что якобы такое соглашение сам Дмитриев предложил Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи в Майами.

Соединенные Штаты, по его мнению, должны быть на одной стороне с Европой, Украиной, Израилем, Южной Кореей, народом Венесуэлы и народом Ирана. И если мы это понимаем, тогда надо воспринимать предложения, которые идут из Кремля, как не серьезные и как те, что не соответствуют нашим интересам.

На самом деле это способ затянуть войну в Украине, поссорить Запад с Киевом, и такие предложения никогда не будут действительно выполнены, если речь идет об Иране и России, которые якобы не нацелены против американцев в Персидском заливе,

– подчеркнул экс-спецпредставитель США по Украине.

Курт Волкер отметил, что пока этот режим будет находиться у власти, американские силы и интересы США в Персидском заливе, Европе и США будут оставаться мишенью иранского терроризма еще долгие годы.

