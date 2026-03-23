Об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim News Agency. Эту информацию изданию предоставил осведомленный военный источник.
К теме Интересная ситуация, – Курт Волкер раскрыл хитрый маневр Путина по поддержке Ирана
Что анонсировали в Иране в отношении США?
В Иране заявляют о подготовке новых ударов, которые, по их словам, могут существенно повлиять на ход войны.
Иран запланировал новые сюрпризы на ближайшие дни войны, реализация которых может дать очень значительные результаты,
– заявил собеседник агентства.
По словам источника, у США якобы возникли проблемы в военной сфере. Он утверждает, что американские "наступательные и оборонительные военные боеприпасы находятся в очень плохом состоянии".
"Трамп не надеется на военную победу и открытие Ормузского пролива военными средствами", - отметил источник.
В Тегеране также убеждены, что будущие шаги могут изменить восприятие результата войны.
В отличие от пустых обещаний Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые сделают результат войны очевидным, чем когда-либо,
– добавил собеседник издания.
Кроме этого, он посоветовал Трампу "обратить внимание на небо, фондовые рынки и цены на нефть", намекая на возможное развитие событий.
В то же время эти заявления противоречат позиции президента США Дональда Трампа, который считает, что война близится к завершению.
Что известно о переговорах США и Ирана?
Президент США Дональд Трамп 23 марта заявил о пятидневной паузе в ударах по Ирану. По его словам, это стало возможным после якобы успешных переговоров по завершению боевых действий.
Трамп утверждает, что переговоры между США и Ираном продолжались два дня, а стороны намерены продолжить диалог в течение недели.
В то же время в Тегеране опровергли эти заявления. Иранская сторона подчеркнула, что никаких прямых или косвенных контактов с США не было.
Израильские СМИ писали, что США определили 9 апреля как ориентировочную дату завершения войны против Ирана. Это нужно, чтобы Трамп мог прибыть в Израиль на День независимости 22 апреля.