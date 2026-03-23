Об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim News Agency. Эту информацию изданию предоставил осведомленный военный источник.

Что анонсировали в Иране в отношении США?

В Иране заявляют о подготовке новых ударов, которые, по их словам, могут существенно повлиять на ход войны.

Иран запланировал новые сюрпризы на ближайшие дни войны, реализация которых может дать очень значительные результаты,

– заявил собеседник агентства.

По словам источника, у США якобы возникли проблемы в военной сфере. Он утверждает, что американские "наступательные и оборонительные военные боеприпасы находятся в очень плохом состоянии".

"Трамп не надеется на военную победу и открытие Ормузского пролива военными средствами", - отметил источник.

В Тегеране также убеждены, что будущие шаги могут изменить восприятие результата войны.

В отличие от пустых обещаний Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые сделают результат войны очевидным, чем когда-либо,

– добавил собеседник издания.

Кроме этого, он посоветовал Трампу "обратить внимание на небо, фондовые рынки и цены на нефть", намекая на возможное развитие событий.

В то же время эти заявления противоречат позиции президента США Дональда Трампа, который считает, что война близится к завершению.

Что известно о переговорах США и Ирана?