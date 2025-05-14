Не думаю, что Путин решится, – Каллас о переговорах в Турции

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас спрогнозировала, что мирные переговоры между Россией и Украиной, запланированные на четверг, сорвутся.

Соответствующее заявление она сделала на Копенгагенском саммите по вопросам демократии во вторник, 13 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что сказала Каллас

Она приветствовала готовность Владимира Зеленского, заявив, что он принял правильное решение, приняв предложение Владимира Путина. В то же время по ее словам, остается "под большим вопросом" то, хочет ли этого диктатор на самом деле.

Я думаю, что это хороший шаг, если они сядут за один стол. Это должен быть разговор между Зеленским и Путиным, но не думаю, что Путин решится,

– заявила она.

Кроме того, бывшая премьер-министр Эстонии также отметила, что Соединенные Штаты должны прибегнуть к более жесткой политике в отношении России, рассмотрев другие пути, чтобы принудить ее к настоящим шагам для достижения мира в Украине.

"То, что американцы пытаются сделать, это действительно держать двери открытыми, чтобы Россия села за стол переговоров. Возможно, именно поэтому они не слишком давили на Россию. Но сейчас прошло более 60 дней, и нам нужно увидеть некоторые другие шаги, чтобы вы увидели Путина за столом переговоров", – добавила она.