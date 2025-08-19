Макрон за Женеву: где могут провести встречу Зеленского, Трампа и Путина
- Макрон предлагает провести встречу Зеленского, Трампа и Путина в Женеве, поддержку идеи выразила Италия.
- В то же время США и другие европейские лидеры склоняются к Риму, окончательное место проведения встречи еще не определено.
- Европейские дипломаты продолжают обсуждать возможные локации для трехстороннего саммита, а Макрон настаивает на нейтральной Швейцарии.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет видеть переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина в нейтральной стране.
Макрон настаивает на Швейцарии для встречи Зеленского и Путина
Французский лидер настаивает, что лучшей площадкой станет Женева, а к разговору обязательно должны присоединиться и другие европейские лидеры.
Он отметил, что работа над подготовкой предложений по гарантиям безопасности для Украины уже начинается.
Мы соберем коалицию желающих с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы держать их в курсе. Параллельно мы запустим конкретную работу с американцами, чтобы посмотреть, кто и что готов сделать,
– пояснил президент Франции.
Макрон также подчеркнул, что мир для Украины не может означать капитуляцию.
Украина пойдет на те уступки, которые считает справедливыми и добрыми. Этот мир не может быть капитуляцией, это было бы трагично для Украины и европейцев,
– добавил он.
Италия поддержала Макрона
Не только Париж, но и Рим поддержал идею проведения встречи в Швейцарии. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Женева может стать лучшей площадкой для трехстороннего саммита.
Впрочем, есть и другие варианты. В частности, столица Италии Рим остается фаворитом президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс также высказались в пользу именно Рима.
По данным Sky News, дипломаты Евросоюза на условиях анонимности признали: поиск локации еще продолжается, и рассматривается несколько возможных мест.
Будет ли встреча Зеленского, Трампа и Путина?
Трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, США и России пока находится только на стадии обсуждения.
Европейские дипломаты сейчас ищут лучшую площадку, а позиции мировых столиц разделились между Швейцарией и Италией.
В то же время Макрон продолжает настаивать: именно Женева должна стать нейтральной точкой для потенциальных переговоров Зеленского, Трампа и Путина.