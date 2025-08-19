Макрон хочет провести встречу Зеленского, Трампа и Путина в Женеве, поддержку выразила Италия. США и другие европейские лидеры склоняются к Риму, окончательное место пока неизвестно.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет видеть переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина в нейтральной стране.

Макрон настаивает на Швейцарии для встречи Зеленского и Путина

Французский лидер настаивает, что лучшей площадкой станет Женева, а к разговору обязательно должны присоединиться и другие европейские лидеры.

Он отметил, что работа над подготовкой предложений по гарантиям безопасности для Украины уже начинается.

Мы соберем коалицию желающих с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы держать их в курсе. Параллельно мы запустим конкретную работу с американцами, чтобы посмотреть, кто и что готов сделать,

– пояснил президент Франции.

Макрон также подчеркнул, что мир для Украины не может означать капитуляцию.

Украина пойдет на те уступки, которые считает справедливыми и добрыми. Этот мир не может быть капитуляцией, это было бы трагично для Украины и европейцев,

– добавил он.

Италия поддержала Макрона

Не только Париж, но и Рим поддержал идею проведения встречи в Швейцарии. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Женева может стать лучшей площадкой для трехстороннего саммита.

Впрочем, есть и другие варианты. В частности, столица Италии Рим остается фаворитом президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс также высказались в пользу именно Рима.

По данным Sky News, дипломаты Евросоюза на условиях анонимности признали: поиск локации еще продолжается, и рассматривается несколько возможных мест.

Будет ли встреча Зеленского, Трампа и Путина?