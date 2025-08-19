Макрон хоче провести зустріч Зеленського, Трампа та Путіна в Женеві, підтримку висловила Італія. США та інші європейські лідери схиляються до Риму, остаточне місце поки невідоме.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче бачити переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна в нейтральній країні.

Читайте також Путін готовий зустрітися із Зеленським, – Рубіо про підготовку до тристоронніх перемовин

Макрон наполягає на Швейцарії для зустрічі Зеленського й Путіна

Французький лідер наполягає, що найкращим майданчиком стане Женева, а до розмови обов’язково мають долучитися й інші європейські лідери.

Він наголосив, що робота над підготовкою пропозицій щодо гарантій безпеки для України вже починається.

Ми зберемо коаліцію охочих з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб тримати їх в курсі. Паралельно ми запустимо конкретну роботу з американцями, щоб подивитися, хто і що готовий зробити,

– пояснив президент Франції.

Макрон також підкреслив, що мир для України не може означати капітуляцію.

Україна піде на ті поступки, які вважає справедливими і добрими. Цей мир не може бути капітуляцією, це було б трагічно для України та європейців,

– додав він.

Італія підтримала Макрона

Не лише Париж, а й Рим підтримав ідею проведення зустрічі у Швейцарії. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Женева може стати найкращим майданчиком для тристороннього саміту.

Втім, є й інші варіанти. Зокрема, столиця Італії Рим залишається фаворитом президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Державний секретар США Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс також висловилися на користь саме Риму.

За даними Sky News, дипломати Євросоюзу на умовах анонімності визнали: пошук локації ще триває, і розглядається кілька можливих місць.

Чи буде зустріч Зеленського, Трампа та Путіна?