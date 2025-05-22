В WSJ узнали, когда и где могут пройти следующие переговоры Украины и России

Следующие переговоры между украинской и российской делегациями могут состояться в Ватикане в июне 2025 года. В то же время точной даты не указывают.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal Это стало известно из разговора европейских лидеров и президента США в воскресенье, 18 мая.

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Когда и где могут быть переговоры

В воскресенье во время телефонного разговора с европейскими лидерами, среди которых были Макрон, Мерц, Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Дональд Трамп отметил, что направит государственного секретаря Марко Рубио и спецпредставителя Кита Келлога на переговоры, которые теперь, как ожидается, состоятся в Ватикане.

По данным издания, американский президент заявил, что хочет быстро начать переговоры на низшем уровне между российской и украинской сторонами в Ватикане. Соответствующую позицию он высказал после изменений в собственных намерениях относительно усиления санкций против России, которые он обсуждал с европейскими лидерами.

Некоторые европейцы, которые участвовали в телефонном разговоре в понедельник, настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин "безусловный",

– говорится в статье.

Издание, ссылаясь на источник, ознакомлено с воскресными обсуждениями лидеров, пишет, что в целом тон разговора с Дональдом Трампом был положительным, хотя надежды относительно санкций развеялись на следующий день. Журналисты предполагают, что переговоры в Ватикане начнутся ориентировочно в середине июня.