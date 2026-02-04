Спорных вопросов стало меньше, – Рубио заявил о "скрытом" прогрессе переговоров в Абу-Даби
- Марко Рубио сообщил, что перечень спорных вопросов между Украиной и Россией значительно сократился, но самые сложные вопросы остаются нерешенными.
- Рубио отметил, что США продолжают инвестировать ресурсы в переговорные усилия, а прогресс может оставаться непубличным из-за чувствительности процесса.
Перечень открытых вопросов для возможного мирного соглашения между Украиной и Россией значительно уменьшился за последний год переговорных усилий. Несмотря на это, самые сложные пункты до сих пор остаются нерешенными между сторонами.
Такую информацию сообщил государственный секретарь США Марко Рубио сообщил во время брифинга в рамках трехсторонних переговоров между украинской, американской и российской сторонами в Абу-Даби.
Как Рубио прокомментировал переговоры?
Американский чиновник сообщил журналистам, что в двухдневных переговорах с участием Украины, США и России участие принимают, в частности, военно-технические команды Киева и Москвы, а также американские чиновники и эксперты.
По его мнению, пока главным результатом переговорных усилий США за последний год стало "сокращение контрольного списка открытых вопросов", которые мешают заключению мирного соглашения между российской и украинской сторонами.
Если сравнить контрольный список открытых вопросов, который существовал на это время в прошлом году, и тот, оставшийся сейчас, он значительно сократился. Это хорошая новость,
– заявил он.
Несмотря на это, по его словам, вопросы, которые остались в этом списке, являются самыми сложными в решении, а война продолжается. В то же время Марко Рубио предупредил, что реальный прогресс в переговорах может временно быть непубличным.
Госсекретарь объяснил, что это связано с чувствительностью самого процесса. Он отметил, что Соединенные Штаты в свою очередь продолжают инвестировать значительные ресурсы в попытки достичь прорыва в переговорных усилиях по соглашению.
Какие детали переговоров уже известны?
Журналист Axios Барак Равид сообщал, что первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби при посредничестве США завершился. По данным источников, переговоры возобновятся утром 5 февраля.
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что встреча между Украиной, США и Россией в Абу-Даби была содержательной и продуктивной. После ее завершения работа и коммуникация продолжились в другом формате.
К слову, после первых трехсторонних встреч в Абу-Даби на этой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными, который, по его словам, должен состояться уже в ближайшее время.