Не только территории: в ABC сказали, что еще обсуждали США и Украина в Майами

В Майами обсуждали не только обмен территориями с Россией. Среди тем были в частности российские активы.

Стороны также обсуждали гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

Смотрите также Пришли ли к согласию США и Украина по территориям: ABC News раскрыли детали встречи в Майами

О чем говорилось на переговорах в Майами?

Кроме территорий, в Майами делегации Украины и США обсуждали гарантии безопасности для Украины, а также судьбу миллиардов долларов российских активов, замороженных западными странами, и возможные выборы в Украине. Для россиян вопрос активов "ключевой", говорит источник.

По словам источника издания, Россия не отказывается от своего требования, чтобы Украина покинула неоккупированную территорию Донбасса, а Украина отказывается это делать.

Я думаю, что здесь есть общее видение того, что речь идет не только о прекращении войны, что очень важно; речь идет об обеспечении будущего Украины, будущего, которое, как мы надеемся, будет более процветающим, чем когда-либо,

– сказал он журналистам после переговоров с Рустем Умеровым.

Гарантии безопасности для Украины от "коалиции решительных" готовы