Трамп переименовал озеро на границе США и Канады: Оттава возмутилась

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Документ предусматривает изменение названия в федеральных базах данных и материалах США.

Однако Канада уже заявила, что не признает это решение. Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о переименовании озера?

В четверг, 27 августа, Дональд Трамп подписал директиву о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Американский президент заявил, что изменение названия вступает в силу немедленно.

Момент подписания указа: смотрите видео

При этом подписанный указ поручает Министерству внутренних дел США в течение 30 дней внести новое название в федеральные базы данных и официальные материалы.

Трамп также пошутил, что после переименования залива и озера США могут задуматься и над новым названием для океана.

У нас есть залив. У нас есть озеро. Нам нужен только океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического и/или Тихого океанов. Возможно, мы их изменим,

– сказал президент США.

Вероятно, Трамп имел в виду переименование Мексиканского залива в Американский залив. В 2025 году он подписал соответствующий указ, однако это название не получило широкого международного признания.

Озеро Онтарио является одним из пяти больших озер и расположено на границе США и Канады – между американским штатом Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио.

Канада уже дала понять, что не примет одностороннее решение Вашингтона. Еще после того, как Трамп впервые озвучил идею переименования, министр промышленности Канады Мелани Жоли заявила: "Мы всегда будем называть его озером Онтарио. Точка".

После подписания указа она не стала дополнительно комментировать этот вопрос.

Решение Трампа было принято на фоне напряженных отношений между США и Канадой. Американский президент регулярно критикует Оттаву, обвиняя ее в несправедливой торговой политике, а также неоднократно называл ее потенциальным 51-м штатом США.

"Канада уже давно обдирает нас в торговле,

– заявил Трамп, отвечая журналистам на вопрос о том, какое послание он посылает северному соседу.

Торговый спор между странами обострился после того, как США ввели пошлины на канадские товары. Канада в ответ объявила о своих тарифных мерах.

В то же время переговоры между Вашингтоном и Оттавой на высоком уровне пока не возобновились.