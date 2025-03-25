"Мы придали уверенности обеим странам", – Эрдоган о роли Турции в войне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна мобилизовала все дипломатические ресурсы для скорейшего завершения войны в Украине. Он также оценил отношение России к идее 30-дневного перемирия, назвав его "скромным, но ценным шагом" на пути к миру.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара мобилизовала все свои дипломатические ресурсы, чтобы как можно быстрее завершить войну в Украине и стабилизировать ситуацию в регионе.

Читайте также Расчетливый политик, который не щадит Путина: с кем Украина должна усиливать сотрудничество

Анкара продолжает дипломатическое давление для прекращения войны

Он подчеркнул, что Турция с самого начала полномасштабного вторжения России занимает независимую позицию, не поддаваясь никакому внешнему давлению, сообщает Укринформ.

Мы мобилизовали все наши дипломатические ресурсы, чтобы обеспечить скорейший выход нашего региона из нестабильности. Турция правильно позиционировала себя с первого дня российско-украинской войны. Мы не поддавались ничьим советам и продемонстрировали позицию, которая добавила уверенности обеим странам,

– подчеркнул Эрдоган.

Он также выразил надежду, что война закончится без дальнейших разрушений, а мир станет взаимовыгодным для всех сторон.

Мы отмечали на каждой платформе, что в мире не будет тех, кто проиграл,

– добавил он.

Отдельно президент Турции прокомментировал отношение России к инициативе США по 30-дневному перемирию. По его словам, Кремль продемонстрировал "частично положительный" подход к этому предложению. В то же время Эрдоган отметил, что любой шаг в направлении мирного урегулирования, даже скромный, является важным.

Это скромный, но ценный шаг на пути к миру,

– подытожил турецкий лидер.

Он добавил, что Анкара продолжит играть активную роль в переговорах и посредничестве для урегулирования конфликта.