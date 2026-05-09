Это было бы хорошо, Трамп прокомментировал возможность продления перемирия между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал режим прекращения огня в Украине. Он предположил, что перемирие с Россией может длиться и больше, чем указанные три дня.

Об этом говорится в заметке Rapid Response 47 в соцсети Х.

Что о перемирии в Украине сказал Дональд Трамп?

Во время разговора с Трампом журналисты поинтересовались, может ли перемирие России с Украиной продолжаться и после 11 мая. В ответ президент США высказал предположение, что такое и действительно может произойти.

Вместе с тем, американский лидер в очередной раз акцентировал на колоссальных потерях с обеих сторон в этой войне.

Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это остановилось. Россия и Украина – это худшее, что случилось со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 000 молодых солдат ежемесячно. Это безумие. Так что вполне может быть,

– сказал Трамп.

Важно! Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что сейчас продолжать войну или остановиться зависит только от решения российского диктатора Владимира Путина. Кремлевская элита уже бьет тревогу и понимает, что войну с Украиной стоит прекратить из-за значительных экономических последствий, впрочем, похоже, диктатор останавливаться не собирается – он слишком одержим выполнением целей так называемой "СВО" в Украине.

Что этому предшествовало?

В начале апреля российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов поддержать временное перемирие 8 и 9 мая. Эксперты связывают это с проведением важнейшего для Кремля парада ко "Дню победы".

В то же время Владимир Зеленский решил действовать на опережение и предложил провести так называемый режим тишины еще 5 и 6 мая. Однако Россия проигнорировала эту инициативу и никоим образом не уменьшила интенсивность обстрелов украинских гражданских городов и штурмовых действий на фронте.

Президент Украины подчеркнул, что Киев будет действовать зеркально в ответ на российскую агрессию. Утром 8 мая он отметил, что вражеские войска даже не пытались прекратить огонь. По состоянию на 7 утра уже было зафиксировано более 140 обстрелов позиций на фронте, кроме того, враг совершил более 850 атак с помощью различных типов беспилотников, в частности FPV, "Ланцет" и других ударных дронов.

Несколько позже 8 мая в Минобороны России сделали циничное заявление о якобы нарушении Украиной объявленного "перемирия".

Уже под вечер 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил временное перемирие в войне России против Украины. Режим тишины должен длиться три дня – 9, 10 и 11 мая. Кроме того, Трамп отметил, что вскоре между странами состоится обмен военнопленными – по 1000 пленных из каждой страны.

Впоследствии такую информацию подтвердил и Владимир Зеленский, а также выразил надежду, что США обеспечат выполнение договоренностей российской стороной. Президент объяснил, что согласие России освободить 1000 украинцев стало ключевым для того, чтобы Киев согласился на трехдневное перемирие.