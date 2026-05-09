Американский политик, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус отматил 24 Каналу, що такие заявления прозвучали со стороны Трампа не просто так.

Почему Трамп вдруг похвалил Украину?

Пинкус обратил внимание на довольно успешный визит премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Вашингтон. Именно благодаря этому один из американских частных банков инвестировал в Нафтогаз 300 миллионов долларов.

А Силы обороны Украины тем временем, заметил он, оказывают невероятное сопротивление российской агрессии. Поэтому Путин даже вынужден прибегнуть к мольбам, чтобы украинцы не испортили ему парад на Красной площади.

То есть все зависит от воли Зеленского: будет парад на 9 мая парад или нет,

– заявил американский политик.

Учитывая это, по его мнению, российскому диктатору стоит проводить парад в метро, начиная его с Площади революции, чтобы ею это действо и закончилось. Не зря о революции уже заговорил главный коммунист России Геннадий Зюганов.

Справка. В апреле 2026 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил об угрозе революции в России. Он призвал власти действовать, чтобы не допустить революции, как это произошло в 1917 году. Ведь такой сценарий вполне возможен, учитывая ужасную ситуацию в российской экономике.

Поэтому, заметил американский политик, Украина – великое государство, которое становится на ноги.

Трамп это уже знает. У него характер такой – подыгрывать тем, кто сильнее,

– подчеркнул Пинкус.

Ведь, напомнил американский политик, Украина сейчас стала востребована даже в арабских странах. Благодаря чему в украинскую экономику поступят инвестиции, прежде всего в оборонную сферу.

Однако, добавил он, наиболее положительные отзывы у американцев, в том числе и в Вашингтоне, имел удачный ход Зеленского, который в ответ на желание Путина о мире на 9 мая объявил перемирие, начиная с ночи 6 мая. Это был неожиданный мощный удар для Путина, так как ему было нечем на это ответить.

Кстати, кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский назвал приятным сигналом одобрительный отзыв Трампа о ВСУ. Он видит готовность Украины помогать другим государствам, в частности странам Персидского залива. И американский лидер понимает, что Украина – сильный игрок. Поэтому вполне вероятно, что он хотел бы иметь такого союзника.

Что известно об отношениях Трампа и Зеленского?

В марте 2026 года Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы не проявляет достаточной готовности к мирным переговорам. Зато, по его словам, Владимир Путин якобы готов заключить соглашение.

В конце марта Владимир Зеленский высказал свое видение позиции Трампа в отношении Украины. По его словам, американский лидер прежде всего заботится о США. Однако он действительно хочет, чтобы война в Украине завершилась.

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в свою очередь отметил, что взаимоотношения американского и украинского лидеров прошли через разные фазы. Трамп удивлен тем, что Путин не идет на выгодные предложения для завершения войны. Также он поражен неуступчивостью Зеленского.