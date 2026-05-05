Ряд новых заявлений Дональд Трамп сделал во время одного из интервью для Salem News Channel.

Что Трамп сказал об Украине и Зеленском?

Американский президент сказал, что ему нравится Владимир Зеленский.

Зеленский – хитрый парень, и мы хотим достичь урегулирования (войны в Украине, – 24 Канал),

– сказал Трамп.

Он отметил, что в целом всегда неплохо ладил с ним, за исключением одного эпизода в Белом доме, который, по его мнению, "был несколько резким с его стороны".

Напомним! Речь идет о скандальном случае в феврале 2025 года, когда в адрес президента Украины летели обвинения в якобы "отсутствии карт на руках" и упреки о неподобающем внешнем виде Зеленского.

Оценивая украинскую армию, глава Белого дома подчеркнул, что Вооруженные силы Украины демонстрируют чрезвычайно высокий уровень боеспособности, назвав их сильнее любых других армий Европы, включая союзников США по НАТО.

Говоря о ситуации на фронте, он признал, что Украина несет территориальные потери, однако добавил, что и Россия также несет значительные потери.

По словам Трампа, ключевым фактором, позволяющим Украине продолжать борьбу, является наличие вооружения. Он отметил, что именно доступ к технике – независимо от ее качества – обеспечивает возможность ведения боевых действий.

Кроме того, Трамп традиционно раскритиковал политику администрации Джо Байдена в отношении поддержки Украины. Он заявил, что объемы предоставленной помощи, которые оцениваются в 350 миллиардов долларов, являются неоправданными и выглядят, по его словам, «абсурдными».