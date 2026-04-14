Британский журналист, публицист и издатель Питер Дикинсон озвучил 24 Каналу мнение, что Трампа сдерживает только страх перед реакцией американского общества. По его словам, американский лидер хочет заключить сделку с Владимиром Путиным.
Читайте также Громкий конфликт между Папой Римским и Трампом: чем ссора со Львом XIV грозит президенту США
Как Трамп видит войну в Украине?
Питер Дикинсон отметил, что широкий геополитический контекст войны России против Украины совсем не интересует Трампа. Для него это не борьба независимой нации против агрессивной имперской диктатуры.
С точки зрения Трампа это Америка и Россия, которые сближаются в его интересах, а препятствием этому является Украина. Соответственно Украина должна уйти с дороги. Для Трампа приемлемо все, что для этого нужно. Если это означает передать украинскую территорию, то так и будет. Здесь нет никаких границ,
– предположил журналист.
По его словам, Трампа сдерживает лишь мысль, как это будет выглядеть для американского сообщества. Ведь американцы сосредоточены на внутренней политике. Украина не входит в перечень приоритетов среднестатистического гражданина США, но они знают о ней.
Это нанесет ему вред внутри страны. Поэтому я думаю, это единственное, что его сейчас сдерживает. Он хочет заключить сделку с Путиным и сблизиться с россиянами. Он никогда этого не скрывал. Украина мешает этому. Именно так он воспринимает эту войну,
– объяснил публицист.
Почему Трамп хочет завершить войну в Украине?
Издание The Guardian пишет, что Дональд Трамп хочет срочно закончить войну в Украине. Это вызывает беспокойство в Европе. Дело в том, что американский лидер может требовать от Киева территориальных уступок, стремясь быстрого политического результата.
Известно, что в ноябре 2026 году состоятся выборы в Конгресс США. Поэтому Трампу нужна будет быстрая "победа". В материале говорится, что это создает риск усиления давления на Украину и потенциально угрожает ее суверенитету.
По данным издания, в апреле 2026 года визит в Киев могут осуществить спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Есть мнение, что это может быть попытка перезапустить переговорный процесс. Однако в Европе относятся к этому с осторожностью. Там боятся сценария, что на Киев будут давить. В частности, относительно отказа от Донбасса.