Британський журналіст, публіцист та видавець Пітер Дікінсон озвучив 24 Каналу думку, що Трампа стримує лише страх перед реакцією американського суспільства. За його словами, американський лідер хоче укласти угоду з Володимиром Путіним.
Як Трамп бачить війну в Україні?
Пітер Дікінсон зазначив, що широкий геополітичний контекст війни Росії проти України зовсім не цікавить Трампа. Для нього це не боротьба незалежної нації проти агресивної імперської диктатури.
З погляду Трампа це Америка та Росія, які зближаються в його інтересах, а перешкодою цьому є Україна. Відповідно Україна повинна піти з дороги. Для Трампа прийнятно все, що для цього потрібно. Якщо це означає передати українську територію, то так і буде. Тут немає ніяких меж,
– припустив журналіст.
За його словами, Трампа стримує лише думка, який вигляд це матиме для американської спільноти. Адже американці зосереджені на внутрішній політиці. Україна не входить у перелік пріоритетів середньостатистичного громадянина США, але вони знають про неї.
Це завдасть йому шкоди всередині країни. Тому я думаю, це єдине, що його зараз стримує. Він хоче укласти угоду з Путіним та зблизитись з росіянами. Він ніколи цього не приховував. Україна заважає цьому. Саме так він сприймає цю війну,
– пояснив публіцист.
Чому Трамп хоче завершити війну в Україні?
Видання The Guardian пише, що Дональд Трамп хоче терміново закінчити війну в Україні. Це викликає занепокоєння у Європі. Річ у тім, що американський лідер може вимагати від Києва територіальних поступок, прагнучи швидкого політичного результату.
Відомо, що у листопаді 2026 році відбудуться вибори до Конгресу США. Тому Трампу потрібна буде швидка "перемога". У матеріалі мовиться, що це створює ризик посилення тиску на Україну та потенційно загрожує її суверенітету.
За даними видання, у квітні 2026 року візит до Києва можуть здійснити спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Є думка, що це може бути спроба перезапустити переговорний процес. Однак у Європі ставляться до цього з обережністю. Там бояться сценарію, що на Київ будуть тиснути. Зокрема, щодо відмови від Донбасу.