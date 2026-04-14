Британський журналіст, публіцист та видавець Пітер Дікінсон озвучив 24 Каналу думку, що Трампа стримує лише страх перед реакцією американського суспільства. За його словами, американський лідер хоче укласти угоду з Володимиром Путіним.

Як Трамп бачить війну в Україні?

Пітер Дікінсон зазначив, що широкий геополітичний контекст війни Росії проти України зовсім не цікавить Трампа. Для нього це не боротьба незалежної нації проти агресивної імперської диктатури.

З погляду Трампа це Америка та Росія, які зближаються в його інтересах, а перешкодою цьому є Україна. Відповідно Україна повинна піти з дороги. Для Трампа прийнятно все, що для цього потрібно. Якщо це означає передати українську територію, то так і буде. Тут немає ніяких меж,

– припустив журналіст.

За його словами, Трампа стримує лише думка, який вигляд це матиме для американської спільноти. Адже американці зосереджені на внутрішній політиці. Україна не входить у перелік пріоритетів середньостатистичного громадянина США, але вони знають про неї.

Це завдасть йому шкоди всередині країни. Тому я думаю, це єдине, що його зараз стримує. Він хоче укласти угоду з Путіним та зблизитись з росіянами. Він ніколи цього не приховував. Україна заважає цьому. Саме так він сприймає цю війну,

– пояснив публіцист.

Чому Трамп хоче завершити війну в Україні?