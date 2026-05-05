О Владимире Зеленском он также не забыл упомянуть. Эти заявления Трамп сделал во время интервью Salem News Channel.

Что сказал Трамп о ВСУ?

Дональд Трамп заявил, что украинская армия демонстрирует самый высокий уровень боеспособности среди всех европейских стран и даже превосходит некоторых союзников США по НАТО.

ВСУ лучше любого в Европе. Они лучше любых союзников США по НАТО,

– сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что эффективность украинской армии в значительной степени держится на международной военной поддержке. Ведь, по его словам, ВСУ имеют возможность сражаться, потому что, независимо от того, или замечательная техника, или не совсем, она дает необходимый для войны ресурс.

"Они имеют возможность воевать благодаря тому, что получают вооружение. Без этого было бы гораздо сложнее", – сказал Трамп.

Отдельно президент США упомянул систему поставок вооружений, объяснив, что США продают оружие НАТО, а уже Альянс передает его Украине. Комментируя ход войны, Трамп заявил, что Украина находится под давлением и теряет позиции.

"Они (Украина) теряют территорию", – отметил он, добавив, что потери несет и российская сторона.

Что сказал Трамп о Зеленском?

Трамп заявил, что имеет нормальные рабочие отношения с президентом Украины, хотя иногда между ними возникали напряженные ситуации.

Мне нравится Зеленский. Он хитрый парень, и мы хотим достичь урегулирования (войны в Украине, – ред.),

– сказал Дональд Трамп.

Он также вспомнил об одном из эпизодов их взаимодействия в Белом доме, который назвал "несколько резким".

Отдельным блоком Трамп раскритиковал политику администрации Джо Байдена по поддержке Украины. Он отметил, что объемы помощи, которые передавались Украине, "являются абсурдными". Он подчеркнул, что США фактически не должны были нести столь значительную финансовую нагрузку.

Что еще известно об отношениях Трампа и Зеленского?

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом перешли в более напряженную фазу. По его словам, ситуация изменилась после возвращения Трампа в Белый дом, когда ожидания быстрого завершения войны не оправдались.

Волкер объяснил, что начальный подход Трампа к войне был довольно прямолинейным – он рассчитывал на быстрое завершение конфликта через переговоры и уступки сторон.

"Когда Трамп вернулся в Белый дом, то стремился быстро закончить войну по простой логике: Россия сильнее – Украина должна уступить. Он не знал деталей и удивился, когда это не сработало", – отметил Волкер.

По его словам, дополнительным фактором стало разочарование Трампа как в позиции России, так и в динамике войны в целом. Особое внимание Волкер обратил на эпизод, который, по его мнению, стал переломным в восприятии ситуации. Встреча в Ватикане, по словам бывшего спецпредставителя, раздражала Трампа, потому что он хочет, чтобы война уже закончилась, а этого не происходит.

По словам Волкера, Трамп продолжает исходить из логики быстрого политического урегулирования, однако реальная ситуация на фронте этому не соответствует. Он также отметил, что американская администрация стремится к быстрому завершению войны, но сталкивается с ограничениями как политического, так и военного характера.

Волкер считает, что в случае изменения баланса сил Трамп может пересмотреть свою позицию по Украине.