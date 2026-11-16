Эстония объявила о закрытии всех пограничных пунктов на границе с Россией с 1 декабря 2026 года. Песков заявил, что страна возводит "стену", которая, якобы, не принесет ее создателям никакой пользы.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Что известно?

В Москве недовольны решением соседнего государства о приостановке работы пограничных пунктов. Российская сторона пытается критиковать оборонительные меры союзника по НАТО.

Комментируя решение Таллинна, Песков прибег к историческим сравнениям и попытался предостеречь соседнюю страну.

Эстония строит "стену" с Россией, но история показывает, что такие стены не приносят ничего хорошего их создателям,

– заявил Песков.

Таллинн ответил на попытку диверсии

Напомним, ранее мы писали о том, что Эстония полностью закроет границу с Россией уже с 1 декабря 2026 года. Поводом для этого стал инцидент на эстонском оборонном предприятии Threod Systems, производящем беспилотники.

На предприятии 14 ноября зафиксировали попытку диверсии, в которой официальный Таллинн прямо обвинил Россию.

Как отметил 15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, прекращение движения через пункты пропуска ограничит враждебную деятельность Кремля и поможет предотвратить обход санкций.

Со своей стороны Литва до конца ноября продлила усиленный контроль на границе с Калининградской областью России. Около 100 военных и в дальнейшем будут патрулировать приграничную зону совместно с пограничниками.