Приспешник Путина Дмитрий Песков заявил о продолжении войны против Украины для обеспечения интересов Москвы. Он также прокомментировал вероятность возобновления мирных переговоров.

Его цитируют российские СМИ.

Что сказал Песков

Пресс-секретарь Кремля Песков вновь цинично и лживо повторил, что Россия хотела бы решать поставленные перед ней "задачи" мирным путем.

Но у нее якобы нет такой возможности, поэтому она продолжает войну против Украины. Пресс-секретарь Путина отметил, что Россия "защищает собственные интересы".

Также Песков заявил, что в Кремле пока нет информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда мирных переговоров.

При этом он сетует, что страна-террористка якобы сталкивается с агрессивной политикой со стороны европейских государств.

Напомним, что после того, как 24 августа британский премьер-министр Энди Бернем объявил о намерении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow, Россия стала угрожать и британцам.

Пресс-секретарь МИД России Захарова заявила, что ответом на украинские удары с применением британского оружия могут стать любые военные объекты и техника Великобритании в Украине и за ее пределами.