"Защищает собственные интересы": в России сделали заявление о продолжении войны и переговорах
Приспешник Путина Дмитрий Песков заявил о продолжении войны против Украины для обеспечения интересов Москвы. Он также прокомментировал вероятность возобновления мирных переговоров.
Его цитируют российские СМИ.
Что сказал Песков
Пресс-секретарь Кремля Песков вновь цинично и лживо повторил, что Россия хотела бы решать поставленные перед ней "задачи" мирным путем.
Но у нее якобы нет такой возможности, поэтому она продолжает войну против Украины. Пресс-секретарь Путина отметил, что Россия "защищает собственные интересы".
Также Песков заявил, что в Кремле пока нет информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда мирных переговоров.
При этом он сетует, что страна-террористка якобы сталкивается с агрессивной политикой со стороны европейских государств.
Напомним, что после того, как 24 августа британский премьер-министр Энди Бернем объявил о намерении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow, Россия стала угрожать и британцам.
Пресс-секретарь МИД России Захарова заявила, что ответом на украинские удары с применением британского оружия могут стать любые военные объекты и техника Великобритании в Украине и за ее пределами.