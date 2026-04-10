Месть за супругу: кто такой Петер Мадьяр, почему обижен на Орбана и как относится к Украине

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых впервые за много лет может победить не действующая партия власти "Фидес", а оппозиционная политическая сила. Говорится о партии "ТИСА", лидер которой – молодой политик Петер Мадьяр – имеет неплохие шансы стать новым премьер-министром Венгрии.

24 Канал рассказывает, кто такой Петер Мадьяр, как появился на политической арене, какое отношение имеет к Виктору Орбану и что думает и говорит об Украине.

Читайте также Решающие выборы в Венгрии: три сценария для Украины и почему Орбана еще рано списывать

Что известно о молодых годах Мадьяра, семье и образовании?

Петер Мадьяр родился в Будапеште 16 марта 1981 года, сейчас ему – 45. Семья политика – не из простых. Его отец – известный юрист, а мать была судьей, она занимала должности Генерального секретаря Верховного суда и заместителя председателя Национального судебного управления Венгрии.

Дед был судьей Верховного суда, а родной брат бабушки Петера Мадьяра по маминой линии – Ференц Мадл вообще был президентом страны в 2000 – 2005 годах, когда Виктор Орбан только-только начинал свой путь к узурпации власти в Венгрии и был антикоммунистом.

По словам самого Мадьяра, он с детства интересовался политикой и портрет Виктора Орбана висел в его комнате (как бы дико это сейчас не выглядело). С другой стороны, в те дни Орбан обманул не только маленького Петера.

Открытое письмо Виктора Ющенко к Орбану:

Сын успешных родителей и представитель золотой молодежи, Петер Мадьяр получил блестящее образование. Учился в родном Будапеште, а затем в престижном берлинском Университете Гумбольдта, закончил юридический факультет Католического университета Пазмань Петера в 2004 году.

Удачный брак и работа в партии Орбана

После завершения обучения Мадьяр работал в суде, впоследствии перешел в частный сектор как юрист-международник. При этом отличился как общественный активист, в частности, Мадьяр оказывал бесплатную юридическую поддержку участникам уличных протестов.

При этом Мадьяр всегда симпатизировал правому центру, поддерживал "Фидес" и был лояльным к Орбану. Он дружил со многими влиятельными орбанистами (например, руководителем аппарата премьера Гергеем Гуляшем) и сам считался частью венгерского эстеблишмента.

Большую часть своей взрослой жизни Петер Мадьяр был известен как муж успешной жены. Его избранница Юдит Варга была молодой звездой венгерской политики. Ради нее Мадьяр переехал в Брюссель, поскольку жена начала работать в Европарламенте.



Юдит Варга с Петером Мадьяром и детьми / Фото с фейсбук-страницы Rétvári Bence

Впоследствии Мадьяру нашлось место в венгерском МИД, далее он присоединился к постоянному представительству Венгрии при ЕС. Тогда страна еще дружила с ЕС, получала миллиарды от Брюсселя и не видела в Евросоюзе угрозы.

На позиции коммуникатора Будапешта и Брюсселя Петер Мадьяр проявил себя хорошим специалистом, с 2015 года он уже отвечал за связи правительства Венгрии с Европарламентом. А с 2018 года возглавлял Юридический директорат ЕС Венгерского банка развития.

Жена Юдит в это время стала министром юстиции Венгрии в правительстве Виктора Орбана и считалась одним из самых заметных политиков страны.

Почему Мадьяр перешел в оппозицию Орбану?

СМИ называли Варгу любимицей Орбана и прогнозировали ей большое политическое будущее в роли звезды нового поколения "Фидес". Именно Варга должна была возглавить список "Фидес" на выборах в Европарламент летом 2024 года.

Ее муж в это время перешел в частный сектор, заседал в Советах директоров нескольких корпораций, но сохранил основное направление деятельности – углубление евроинтеграции Венгрии, с чем у нее в конце 2010-х проявились ощутимые проблемы. Главная их причина – Виктор Орбан. Тот с годами становился все более зависимым от Москвы, подсадил страну на российскую нефтяную иглу, а в качестве политической стратегии выбрал конфликт с ЕС.

Евроскептицизм Орбана становился более угрожающим, он пошел на открытый конфликт с Брюсселем и фактически стал "троянским конем" Путина. ЕС в ответ начал блокировать деньги, которые должны были пойти на развитие Венгрии и реформы. Фактически Орбан ради собственного политического выживания закапывал будущее следующих поколений. В частности, и своих сторонников.



Петер Мадьяр с Орбаном в Европарламенте / Фото EP

Петер Мадьяр это понял и решил перейти в оппозицию для "вечного премьера". Это произошло в 2024 году, когда казалось, что у Виктора Орбана не осталось в Венгрии достойных соперников.

Последней каплей стала личная обида. Точнее – увольнение его жены Юдит Варги (к тому времени уже бывшей). Долгое время брак, в котором родилось 3 детей, считался образцовым, он длился с 2006 по 2023 годы.

Зимой 2023 – 2024 Юдит Варга оказалась в центре скандала – она, как министр юстиции, поставила подпись на документе о помиловании в резонансном деле педофила – бывшего заместителя руководителя детского дома в Бицке, пригороде Будапешта. При этом других фигурантов этого дела оставили за решеткой, что дало основания для подозрений в избирательности.

Этот эпизод стал публичным, вызвал возмущение и протесты. Орбан, работая с негативом, решил принести в жертву Варгу и президента Каталин Новак. И Новак, и Варга покорно в феврале 2024 года подали в отставку и тихонько молчали, но не стал молчать муж Юдит Варги – Петер Мадьяр.

10 февраля он написал эмоциональный пост на своей фейсбук-странице и объявил, что уходит из советов директоров двух государственных компаний – оператора дорог и автобусных перевозок. Также он оставляет свою должность в банке развития.

Тот самый пост Петера Мадьяра 10 февраля 2024 года:

Мадьяр обвинил Орбана в коррупции и том, что прячется за спинами женщин. Его пост стал вирусным.

На следующий день, 11 февраля 2024 года, Мадьяр посетил эфир популярного ютуб-канала Partizan и намекнул о своих планах в политике. Но самое главное – Мадьяр буквально обрушился на политический режим Орбана и разложил по полкам все его грехи. Стрим набрал 2,8 миллиона просмотров – это, на секунду, треть населения Венгрии.

Тот самый скандальный эфир: смотрите видео





В чем заключается феномен Мадьяра?

Номинальный второстепенный персонаж из команды Орбана неожиданно сорвал джекпот. Петер Мадьяр выбрал рискованную стратегию – он не присоединился к демократической оппозиции, которая себя дискредитировала, а с нуля создал новую политсилу, которая бросила вызов "Фидес" на ее же территории – популизме, консерватизме и ресентименте.

Новая партия получила название "ТИСА" / TISZA. Это не только самая большая река страны, но и аббревиатура – Tisztelet és Szabadság Párt, то есть Партия уважения и свободы. Эта политсила была создана в 2020 году, но после того находилась в спящем режиме. Пока не пришел Петер Мадьяр. Он взял TISZA на буксир и буквально затолкал на выборы в Европарламент 2024 года.

Стилем избирательной кампании Мадьяра стали разоблачения Орбана. Молодой политик начал выкладывать компромат на премьера и сыпать инсайдами о его многочисленных злоупотреблениях, а также рассказывать о коррупционных схемах с участием тестя Обрана и других родственников. Оказалось, что Мадьяр записывал свои разговоры с женой, когда та была министром юстиции. На "пленках Мадьяра" госпожа Варга рассказывала об эпизодах государственной коррупции, подкупа и торговлю влиянием.



Мистер Мадьяр в роли Mr.CleaNER, обложка венгерского еженедельника hvg

При этом в слогане спрятана понятная венграм игра слов, ведь NER – это аббревиатура к Nemzeti Együttműködés Rendszere (нового общественного договора). Так в стране называют узурпацию власти Орбаном и превращение венгерской демократии в электоральную автократию. Именно так Орбан когда-то оправдывал свой режим.

Для распространения информации, Мадьяр стал использовать не традиционные СМИ, которые в Венгрии уже давно были под влиянием Орбана и "Фидес", а соцсети. Также Петер Мадьяр начал ездить по городам и собирать митинги, на которых продолжил разоблачать "преступную власть".

Довольно быстро разоблачения Мадьяра сделали его сетевой звездой и вторым по популярности политиком в Венгрии после Орбана. Ирония судьбы заключалась в том – что бы он ни сказал об Орбане, в это легко можно было поверить, ведь премьер буквально погряз в коррупции и совершил все возможные для государственного деятеля грехи. Люди это интуитивно чувствовали и тянулись к Мадьяру.

До того никому неизвестная TISZA, легко берет второе место на выборах в Европарламент в июне 2024, а Петер Мадьяр становится евродепутатом. Новый для себя пост он использует для критики Орбана, которая становится еще более радикальной. А главное – Мадьяр не скрывает, что пришел за скальпом Орбана и планирует экзекуцию для него на парламентских выборах-2026.

Почему Мадьяр стал главным соперником для Орбана на выборах-2026?

Бешеная популярность Мадьяра стала шоком для Орбана. Команда премьера начала истерически искать компромат на бывшего члена "Фидес".

Для этого даже использовали бывшую жену Мадьяра. Она заявила, что причиной развода стали супружеские измены и систематическое насилие со стороны мужа, а последней каплей стал инцидент 29 декабря 2020 года, когда Мадьяр якобы избил жену и ее охранника. Также Варга рассказала о других инцидентах, которые тянулись до 2023 года.

На электорат эти серьезные обвинения не подействовали. Более того, немало избирателей предположили, что упреки были ложными и были произнесены под давлением Орбана.

По той же схеме были отбиты все последующие медийные атаки. Что бы ни говорил о Мадьяре Орбан или его сторонники, какие бы обвинения не звучали – популярность и рейтинги оппозиционера только росли. Его пытались выставить абьюзером, алкоголиком, наркоманом, против него даже организовывали провокации и подсовывали "женщин легкого поведения".

Его даже шантажировала собственная девушка – Эвелин Фогель, которая требовала от бойфренда 70 тысяч евро за якобы 10 тысяч записей компромата. Мадьяр в эти ловушки раз за разом попадал, но всегда признавал ошибки и шел дальше.



Эвелин Фогель и Петер Мадьяр / Фото vasarnap.hu

Причина проста – венгры устали от долгого правления Орбана и хотят перемен. Их олицетворением является 45-летний Петер Мадьяр. Остальное их не интересует.

Накануне выборов 12 апреля 2026 года Мадьяр стал неоспоримым фаворитом на пост премьера, а его партия лидирует в большинстве опросов. Станет ли Мадьяр новым премьером, подвинет ли Орбана – неизвестно, но сейчас Венгрия имеет, пожалуй, самый большой шанс за последние годы. И это Петер Мадьяр.

Политик действительно позиционирует себя как "новую силу" и антиорбана, но это не означает, что он автоматически становится проукраинским. Совсем нет, идеологически Мадьяр является также сторонником венгерского национализма, отличительной чертой которого является ресентимент, то есть тоска по бывшей "Великой Венгрии", а значит – и территориальные претензии к соседям. Но, в отличие от Орбана, Мадьяр делает это более осторожно и взвешенно.

Учитывая это Мадьяр – и темная лошадка, и бесспорное меньшее зло. Он не придирается к Украине, хотя признает, что в отношениях двух стран немало проблем, говорит, что видит будущее Венгрии как части ЕС, отмечает постепенный разрыв дружбы с Россией. На фоне действий Орбана – это уже глоток свежего воздуха.

При этом он остается классическим "венгерским политиком". Со всеми плюсами и минусами.