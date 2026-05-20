Украина является жертвой и может защищаться всеми способами, – Петер Мадьяр о войне

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр 20 мая находится в Варшаве, столице Польши. Во время совместной пресс-конференции со своим коллегой Дональдом Туском он сделал заявление об Украине.

Детали передает The Guardian. К слову, это первый зарубежный визит Мадьяра на новой должности.

Что сказал Петер Мадьяр об Украине 20 мая?

Журналист Telex спросил премьера Венгрии, что он думает о позиции поляков относительно возможного завершения российско-украинской войны. Мол, Польша решительно поддерживает украинцев вооруженно и финансово, а также постоянно усиливает давление на Россию, чтобы завершить войну.

В ответ Мадьяр вспомнил, что мир гарантировал Украине независимость и территориальная целостность по Будапештскому меморандуму, подписанным в столице Венгрии.

В Европейском Союзе есть суверенные государства-члены, и они имеют суверенное право решать, каким путем идти в определенных сферах. Позвольте мне подчеркнуть здесь, в Варшаве, то, что я уже много раз говорил: Украина является жертвой (в неспровоцированной агрессии России, – 24 Канал) и имеет полное право защищать свои территориальный суверенитет и целостность всеми доступными средствами. Я хочу подчеркнуть это также потому, что независимость и территориальная целостность Украины были гарантированы Будапештским меморандумом, заключенным в 1994 году. Гарантированы до тех пор, пока они были гарантированы. До 2014 года,

– сказал Мадьяр.



Положения Будапештского меморандума / Инфографика "Слово и Дело"

Обратите внимание! В феврале этого года Владимир Зеленский отметил: украинцы никому не доверяют, потому что видели Будапештский меморандум. Поэтому гарантии безопасности от других государств должны быть реалистичными, ведь Украина уже отдала ядерное оружие в обмен на бумажку. Ни одна страна в мире не пришла на помощь, когда в 2014 году началась гибридная война России на Донбассе и произошла аннексия Крыма.

Венгерский премьер призвал как можно быстрее установить длительное перемирие.

"Целью каждого, и это может быть единственной целью, является скорейшее достижение длительного перемирия, а затем такого мира, такого длительного мира, который международные стороны действительно гарантируют", – подчеркнул политик.

Также Петер Мадьяр напомнил, что был первым евродепутатом, который приехал в Киев, когда Россия обстреляла детскую больницу "Охматдет" в 2024 году.

В свою очередь Дональд Туск говорил, что Украина очень заинтересована в ускорении переговоров о вступлении в ЕС и очень хочет членства в Европейском Союзе.

Интересно! 20 мая глава Офиса Президента Кирилл Буданов призвал международных партнеров и представителей бизнеса помочь Украине с ускоренным вступлением в ЕС. "Украина не может ждать этого десятилетиями", – подчеркнул Буданов. Речь шла о комплексной стратегии экономической трансформации Украины, которая должна сформировать новую экономику нашего государства.

Зачем Мадьяр поехал именно в Польшу, как понимать его визит?

О том, что в случае победы на выборах в первую очередь поедет именно в Польшу, Петер Мадьяр говорил давно. Для него это символическая страна, ведь лидер партии "Тиса" пытается проводить демократические реформы в Венгрии по примеру Польши.

В венгерской политике есть выражение "приезжает скоростной поезд из Варшавы". Это означает, что венгерская политика со времен посткоммунистической трансформации формировалась так, что "польские" изменения вскоре происходили в Венгрии. Сейчас также прибыл поезд из Польши вместе с победой "Тисы" в Венгрии. Это означает, что Польша немного впереди,

– объяснил Мадьяр.

Вместе с ним в Польшу поехали шесть министров.

Дональд Туск обещает Венгрии помощь в различных сферах. Например, Польша на 90 процентов зависела от российской нефти и газа. Для Венгрии энергетическая независимость пока недостижима. По данным болгарского Центра исследования демократии (CSD), доля российской нефти в венгерском импорте с начала войны в Украине выросла с 61 до 92 процентов. Впрочем, аналитики указали: альтернативой может стать Адриатический нефтепровод и хорватский нефтепровод JANAF.

По мнению политолога Евгения Магды, глава венгерского правительства проводит показательные встречи в Польше – в частности с легендарным лидером профсоюза "Солидарность", экс-президентом Польши Лехом Валенсой. В приходе Мадьяра к власти эксперт видит целую революцию в Венгрии. Виктор Орбан был 16 лет у власти, а потому Мадьяру важно показать себя открытым к изменениям.

"Дональд Туск должен способствовать наполнению двусторонних отношений прагматизмом, с Каролем Навроцким Мадьяр может продемонстрировать преданность идеалам польско-венгерского партнерства, а с Лехом Валенсой обсудить особенности противостояния авторитарному управлению", – написал Магда.

Символично, что новая руководительница МИД Венгрии Анита Орбан уволила с должности посла Венгрии в Польше – именно перед визитом туда Мадьяра. Она высказалась, что новая эра отношений требует другого подхода.