После поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, Петер Сийярто сразу начал скрывать следы своей деятельности на посту министра иностранных дел. Однако это вряд ли поможет ему, если начнется расследование его деятельности.

Известно, что Петер Сийярто в здании Министерства иностранных дел Венгрии уничтожал документы. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, удастся ли Петеру Сийярто замести следы своего сотрудничества с россиянами.

Что скрывал Сийярто?

Томпа отметил, что первым о действиях Сийярто сообщил на пресс-конференции победитель выборов Петер Мадьяр, который возглавляет партию "Тиса". По его словам, министр закрылся со своими сотрудниками в кабинете и уничтожал документы о том, как он принимал решение об отмене санкций с определенных россиян.

"Я посоветовал бы Сийярто пройти к памятнику Тарасу Шевченко в Будапеште, взять "Кобзаря" и загадать его слова: "и чужому научайтесь, и своего не чурайтесь". У Сийярто одна беда – он чужое учил, точнее то, что ему диктовали из Кремля", – подчеркнул председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

Стоит знать. Виктора Орбана ждут на неформальной встрече глав государств и правительств ЕС, которая состоится 23 – 24 апреля. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "правительство соответствующего государства-члена срочно должно предоставить объяснения" по сотрудничества с Россией. Речь идет об утечке записей и информации о российско-венгерских переговорах. Она отметила, что существует "тревожная возможность того, что правительство государства-члена" сговорилось с Россией.

Томпа считает, что венгерскому политику не удастся заместить следы своей деятельности. По словам Петера Мадьяра, в МИД Венгрии во времена Орбана годами работали российские хакеры. Поэтому вскоре будут получены ответы на все важные вопросы.

Сийярто был правой рукой Москвы. К тому же он человек, который очень далек от дипломатии,

– отметил Тибор Томпа.

Председатель венгерской общины Киева и Киевской области добавил, что Сийярто был защитником России, поэтому очень хорошо, что он оказался на свалке истории.

