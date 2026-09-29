Трамп поддержал план обмена политзаключенных на ослабление санкций против России, – The Atlantic

Несколько месяцев назад специальный представитель Дональда Трампа в Восточной Европе представил президенту новую идею, призванную вывести отношения США с Москвой из тупика. План предусматривал принцип взаимных уступок, характерный для времен холодной войны: Кремль освобождает определенное количество политзаключенных, а США в ответ ослабляют санкции против российской экономики.

Трамп одобрил эту идею, пишет The Atlantic.

Что известно о новом плане США в отношении России

Как пишет издание, эта новая инициатива находится на начальной стадии. О ней ранее не сообщалось, но она якобы обещает способствовать достижению сразу нескольких целей Трампа.

Она помогла бы реинтегрировать Россию в мировую экономику и расширить диалог американского президента с Кремлем, выйдя за рамки сложной проблемы войны в Украине, которую его представителям не удалось урегулировать, несмотря на более чем год дипломатических усилий.

Это также открыло бы путь к заключению выгодных для США соглашений по российской нефти, дизельному топливу, редкоземельным минералам и другим товарам.

Дополнительным преимуществом могло бы стать то, что освобождение заключенных по гуманитарным соображениям укрепило бы аргументы Трампа в борьбе за желанную им Нобелевскую премию мира.

Однако такой подход ко взаимодействию с Кремлем, вероятно, вызовет возмущение у украинцев, европейцев и даже у многих союзников Трампа на Капитолийском холме. Любая потенциальная бизнес-сделка между США и Россией несет риск направления средств на нужды российской армии, которая продолжает терроризировать Украину и угрожает более масштабной войной против союзников США в Европе,

– отмечают в издании.

Напомним, что ранее в сентябре Трамп подписал закон, соавтором которого был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Этот документ предоставляет президенту полномочия вводить жесткие санкции против России и ее торговых партнеров. Несмотря на это, дипломатические представители Трампа продолжают в частном порядке искать пути для ослабления американских санкций и налаживания деловых отношений с Москвой.