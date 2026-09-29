Трамп схвалив цю ідею, пише The Atlantic.

Що відомо про новий план США щодо Росії

Як пише видання, ця нова ініціатива перебуває на початковій стадії. Про неї раніше не повідомлялося, але вона нібито обіцяє сприяти досягненню одразу кількох цілей Трампа.

Вона допомогла б реінтегрувати Росію у світову економіку та розширити діалог американського президента з Кремлем, вийшовши за межі складної проблеми війни в Україні, яку його представникам не вдалося врегулювати попри понад рік дипломатичних зусиль.

Це також відкрило б шлях до укладення вигідних для США угод щодо російської нафти, дизельного пального, рідкісноземельних мінералів та інших товарів.

Додатковою перевагою могло б стати те, що звільнення в'язнів із гуманітарних міркувань посилило б аргументи Трампа в боротьбі за омріяну ним Нобелівську премію миру.

Однак такий підхід до взаємодії з Кремлем, ймовірно, викличе обурення в українців, європейців і навіть у багатьох союзників Трампа на Капітолійському пагорбі. Будь-яка потенційна бізнес-угода між США та Росією несе ризик спрямування коштів на потреби російської армії, яка продовжує тероризувати Україну та погрожує масштабнішою війною проти союзників США у Європі,

– зауважили у виданні.

Нагадаємо, що раніше у вересні Трамп підписав закон, співавтором якого був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Цей документ надає президенту повноваження запроваджувати жорсткі санкції проти Росії та її торговельних партнерів. Попри це, дипломатичні представники Трампа продовжують у приватному порядку шукати шляхи для послаблення американських санкцій і налагодження ділових відносин із Москвою.