Об этом стало известно из публикации на официальных порталах властей США. 24 Канал сообщает, какая информация имеется на данный момент.

Трамп подписал документ о новых санкциях против России и Ирана: что известно?

В пятницу, 18 сентября 2026 года (19 числа ночью по киевскому времени), президент США Дональд Трамп подписал двухпартийный закон H.R. 5334, который вводит масштабные экономические ограничения против России, Ирана и связанных с ними террористических организаций. Документ имеет официальное название Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 в честь американского политика, а в народе известен как "закон об адских санкциях".

Президент Украины Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на историческое решение Вашингтона и поблагодарил Дональда Трампа за подписание этого чрезвычайно важного закона, а также всех сенаторов и членов Палаты представителей, поддержавших его.

Лучшим способом почтить память Линдси станет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что лучшей наградой для всех, кто помогает оказывать давление на Россию ради прекращения войны, станет мир, а также устранение всех проблем и вызовов, которые принесла эта война.

Вспоминая покойного сенатора, Зеленский отметил, что когда Линдси Грэм был в Украине, он всегда говорил о том, как важно не ослаблять давление на Россию, ужесточать санкции и искать путь к миру. В частности, и в тех столицах, где принимают решения о закупке российской нефти, предоставлении России финансовых услуг и вовлечении российских компаний в обычные деловые отношения в других странах.

Отметим, что после смерти 71-летнего Грэма его законопроект вышел из затянувшегося политического тупика. Трагедия произошла всего через несколько дней после того, как влиятельный республиканец вернулся из Киева, и потеря коллеги объединила американский парламент, заставив законодателей ускорить принятие закона в память о сенаторе.

Что изменили в законопроекте о санкциях?

Первоначальная версия инициативы, представленная Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем еще в апреле 2025 года, предусматривала автоматическое введение сокрушительной 500-процентной пошлины на товары из более чем 60 стран, которые продолжают импортировать российские энергоносители. Однако администрация Дональда Трампа настояла на существенном смягчении условий.

В результате сложных переговоров тарифная ставка была снижена до диапазона от 0% до 100%, а круг потенциальных целей сузился исключительно до пяти крупнейших импортеров нефти и пяти импортеров газа, что ставит под прямой удар прежде всего экономики Китая и Индии. Окончательное решение о применении и конкретном размере этих пошлин теперь возложено на Белый дом.

Кроме того, закон содержит традиционную норму о президентском вейвере, которая позволяет Дональду Трампу временно приостанавливать действие санкций против конкретного государства, если это отвечает интересам национальной безопасности США. Это превращает документ не столько в механизм автоматического наказания, сколько в мощный инструмент геополитического давления в руках американского президента.

Какова была реакция Москвы?

Официальная Москва ранее отреагировала на возможное подписание документа, нервно заявил, что этот шаг существенно затруднит или вообще сделает невозможным достижение какого-либо будущего мирного соглашения. Более того, российское руководство неоднократно пыталось шантажировать международное сообщество срывом переговорных процессов в ответ на усиление экономического давления.

Однако последовательная позиция Вашингтона и Киева продолжает доказывать, что настоящее спокойствие приходит исключительно благодаря безопасности и бескомпромиссной силе. И Дональд Трамп, какими бы ни были его сомнения, все-таки подписал исторический закон об "адских санкциях".