Соответствующие позиции стран озвучили их представители.

Что известно об отношении России и Китая к пакету санкций?

Во время брифинга пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за прохождением документа в американском парламенте. По его словам, введение дополнительных ограничений только затруднит поиск путей мирного урегулирования войны против Украины.

Со своей стороны, официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь подчеркнул, что экономическое и торговое сотрудничество Пекина с другими государствами не должно подвергаться давлению или вмешательству со стороны третьих сторон. В ведомстве подчеркнули, что выступают против односторонних ограничительных мер, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Радой Безопасности ООН.

Индия готовит меры для защиты собственной торговли

Представители МИД Индии отметили, что приняли к сведению решение американских законодателей, однако страна будет продолжать закупать энергоносители у различных поставщиков с учетом рыночной динамики. Нью-Дели уже выразил озабоченность американским партнерам в связи с возможным ухудшением двусторонних отношений.

"Индийская сторона также четко заявила о своей решимости принять все необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов", – передает позицию ведомства агентство Reuters.

Что предусматривает обновленный законопроект Грэма

Документ, разработанный республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, получил поддержку 119 соавторов из обеих палат Конгресса США. После согласования с Белым домом санкционный механизм был пересмотрен: вместо первоначального списка из более чем 60 стран пошлины от 0% до 100% грозят пяти крупнейшим импортерам нефти и пяти покупателям российского газа.

Кроме того, по просьбе Дональда Трампа в текст документа были добавлены расширенные ограничительные меры против Ирана и военного крыла "Хезболлы". Окончательные тарифные ставки в отношении каждого отдельного государства будет определять торговый представитель США после окончательного подписания закона президентом.

Реакция в Украине и голосование в Конгрессе США

Как уже сообщалось на нашем сайте, в Верховной Раде Украины приветствовали решение американских законодателей. Председатель парламента Руслан Стефанчук подчеркнул, что принятие документа переводит санкционное давление на способность России финансировать войну в плоскость конкретных действий.

Ранее мы также сообщали, что во время голосования в Палате представителей США законопроект S.2567 поддержали 262 конгрессмена, что положило конец длительной паузе в решительных шагах Вашингтона по сдерживанию агрессии.