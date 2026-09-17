"Суспильне" сообщает, что 16 сентября 2026 года ночью по киевскому времени Палата представителей США окончательно поддержала инициированный сенатором Линдси Грэмом законопроект "О санкциях против России и Ирана 2026 года". Как отметил 24 Канал, документ получил широкую двухпартийную поддержку, набрав более 250 голосов "за" при необходимом минимуме в 217.

Что предусматривает законопроект?

Согласно информации агентства Reuters, этот законодательный акт, официально зарегистрированный под номером S. 2567, предусматривает беспрецедентное расширение черных списков. Под новые ограничения попадают не только ключевые фигуры из ближайшего окружения российского президента и правительственные чиновники, но и новые технологические компании Российской Федерации. Издание The Hill уточняет, что речь идет прежде всего о предприятиях, занимающихся производством компонентов для военной техники и систем радиоэлектронной борьбы.

Помимо военно-промышленного комплекса, удар нацелен на экономическую основу Москвы. Законопроект вводит строгий запрет на любые инвестиции в новые проекты российской энергетики, в частности в добычу нефти и газа. В то же время документ существенно ограничивает доступ российских структур к западным финансовым рынкам, что должно затруднить работу Министерства финансов РФ по привлечению капитала.

Важной составляющей документа является включение Ирана в санкционную политику. Как отмечает Washington Post, новые нормы расширяют ограничения в отношении иранских энергетического и финансового секторов. Под прицелом оказались предприятия, занимающиеся разработкой ракетных технологий и оказывающие поддержку террористическим организациям. Также усиливается контроль за экспортом технологий двойного назначения, которые Тегеран может использовать в военных целях.

Дополнительные ограничения на экспорт будут применены и к третьим странам, которые содействуют военным и разведывательным программам обоих государств, подпадающих под санкции. Белый дом уже отреагировал на решение парламентариев. По данным CNN, администрация президента официально заявила о полной поддержке этого законопроекта как эффективного инструмента усиления давления на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

Что будет дальше?

После успешного голосования в Палате представителей, которое состоялось всего через несколько дней после регистрации документа 10 сентября, законопроект передается на рассмотрение Сената США. Аналитики издания Politico прогнозируют, что в верхней палате процесс может пройти менее гладко. Ожидаются серьезные дебаты относительно потенциального влияния таких масштабных санкций на глобальный рынок энергоносителей и дальнейшие дипломатические отношения. Только после одобрения Сенатом документ поступит на стол президента для окончательного подписания.