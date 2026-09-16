Как свидетельствуют официальные данные портала Палаты представителей США, ночью 15 сентября 2026 года депутаты успешно преодолели ключевой процедурный барьер на пути к окончательному утверждению масштабного санкционного пакета, известного как законопроект Грэма-Блюменталя. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Палата представителей провела успешное процедурное голосование по документу об антироссийских санкциях

С минимальным перевесом в 214 голосов против 211 делегаты Палаты представителей США приняли важную резолюцию, устанавливающую правила рассмотрения сенатских поправок к законопроекту о жестких экономических ограничениях в отношении России и Ирана. Проще говоря, этот документ (H.R.5334, официально именуемый "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана от 2026 года") теперь без проблем поступит на окончательное голосование, причем уже 16 или 17 сентября. Эти даты являются критическим дедлайном, поскольку уже вечером в четверг Палата уходит на длительные семинедельные каникулы перед промежуточными выборами и вернется к работе только 9 ноября.

Решение принималось нелегко, после напряженных дебатов. Более того, это процедурное голосование стало настоящим шоком для руководства Демократической партии. Несмотря на строгую партийную дисциплину, двое конгрессменов-демократов неожиданно поддержали республиканцев, что и обеспечило минимальную победу инициативы (при этом двое республиканцев высказались против). Демократы в настоящее время подчеркивают, что полностью поддерживают усиление давления на Москву, однако категорически против предоставления президенту Дональду Трампу единоличного права вводить разрушительные пошлины без предварительного согласования с Конгрессом.

Важно знать: история этого бескомпромиссного документа началась еще в апреле 2025 года, когда сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь впервые представили свою инициативу. Долгое время администрация президента вела сложные переговоры, пытаясь сохранить гибкость тарифного регулирования. 10 июля 2026 года во время визита в Киев Линдси Грэм объявил о достижении окончательного компромисса с Белым домом, однако уже на следующий день политик внезапно скончался. Тем не менее 7 августа Сенат все-таки поддержал документ подавляющим большинством голосов – 86 против 11, передав эстафету Палате представителей.

Что предусматривает законопроект Грэма-Блюменталя?

Сам текст законопроекта предусматривает беспрецедентно жесткие меры. Документ устанавливает постоянную прямую пошлину в размере до 500% на любой импорт товаров непосредственно с территории России. Кроме того, предусмотрено обязательное замораживание активов и аннулирование американских виз для Владимира Путина, высшего российского военного командования, а также любых иностранных граждан, сознательно поставляющих оборонные технологии или товары для нужд оккупационной армии.

Отдельный большой блок ограничений направлен на уничтожение российского теневого флота, который используется для транспортировки нефти в обход установленного международного ценового потолка, а также на продолжение санкционного давления на энергетический и финансовый секторы Ирана. Однако главной геополитической интригой документа является механизм вторичных санкций, который уполномочивает главу Белого дома вводить пошлины в размере до 100% на товары из стран, являющихся крупнейшими покупателями российских энергоносителей или помогающих Москве обходить ограничения.

В первоначальный список государств, оказавшихся под прямой угрозой американского экономического удара, вошли 10 стран – Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Венгрия, Словакия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Казахстан и Кыргызстан. Этот шаг создает колоссальную дипломатическую напряженность, ведь под прицел Вашингтона попадают не только стратегические противники, но и важные торговые партнеры. Но здесь важно понимать, что законопроект не вводит все эти меры автоматически – а лишь предоставляет право на их введение президенту США.