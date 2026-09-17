Суспільне повідомляє, що 16 вересня 2026 року вночі за Києвом Палата представників США остаточно підтримала ініційований сенатором Ліндсі Гремом законопроєкт "Про санкції проти Росії та Ірану 2026 року". Як зауважив 24 Канал, документ здобув широке двопартійне схвалення, зібравши понад 250 голосів "за" за необхідного мінімуму у 217.

Як відбувалося фінальне голосування за нові санкції проти Росії?

16 вересня Палата представників США пішла на довгоочікуване фінальне голосування за законопроєкт імені Ліндсі Грема про санкції проти Росії. У підсумку його підтримали 262 конгресмени, проти були лише 159.

Певні сумніви щодо успішності були після вчорашнього процедурного голосування, коли голосів було лише 214 проти 211 – на щастя, вони виявилися не виправданими. Що, загалом, і не дивно – адже законопроєкт має 119 співавторів, причім як демократів, так і республіканців.

Що передбачає законопроєкт Грема?

Законодавчий акт, зареєстрований під номером S.2567, передбачає безпрецедентне розширення чорних списків. Під нові обмеження потрапляють не лише ключові особи з найближчого оточення російського президента та урядовці, але й нові технологічні компанії Росії. Мовиться насамперед про підприємства, які займаються виробництвом компонентів для військової техніки та систем радіоелектронної боротьби.

Окрім військово-промислового комплексу, удар спрямовано на економічний фундамент Москви. Законопроєкт вводить сувору заборону на будь-які інвестиції у нові проєкти російської енергетики, зокрема у видобуток нафти й газу. Водночас документ суттєво обмежує доступ російських структур до західних фінансових ринків, що має ускладнити роботу міністерства фінансів Росії щодо залучення капіталу.

Важливим складником документа є включення до санкційної політики Ірану. Нові норми розширюють обмеження на іранські енергетичні та фінансові сектори. Під прицілом опинилися підприємства, що займаються розробкою ракетних технологій та надають підтримку терористичним організаціям. Також посилюється контроль за експортом технологій подвійного призначення, які Тегеран може використовувати у військових цілях.

Додаткові обмеження на експорт будуть застосовані й до третіх країн, які сприяють військовим та розвідувальним програмам обох підсанкційних держав. Зауважимо, адміністрація президента раніше заявляла про повну підтримку цього законопроєкту. Тепер його має підписати Дональд Трамп – і він має нібито намір це зробити.