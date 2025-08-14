Планируют ли Путин и Трамп подписывать документы на Аляске: в Кремле дали окончательный ответ
- Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют подписывать документы по итогам встречи на Аляске, где будут обсуждаться вопросы "украинского урегулирования".
- В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что предсказывать результаты саммита 15 августа было бы ошибкой.
Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске, который состоится в эту пятницу, 15 августа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.
Что будет происходить во время встречи на Аляске?
Дмитрий Песков заявил, что на саммите России и США на Аляске будут обсуждаться вопросы, связанные с "украинским урегулированием".
Подписание документов по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске не ожидается,
– подчеркнул он.
В то же время Песков отметил, что забегать вперед и предсказывать результаты саммита России и США на Аляске было бы ошибкой. По его словам, подготовка встречи прошла в сжатые сроки, однако все параметры были соблюдены.
К тому же пресс-секретарь главы Кремля добавил, что встреча стала возможной после визита в Россию спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.
Напомним, сам Дональд Трамп считает, что Владимир Путин во время встречи на Аляске захочет заключить соглашение. В то же время американский лидер сомневается, сможет ли он добиться немедленного прекращения огня.