После разговора с Лукашенко Трамп решил снять санкции с Беларуси –в частности для авиакомпании "Белавиа". США начали активнее налаживать отношения с Беларусью по двум причинам.

Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко в эфире 24 Канала отметил, что для США трек Беларуси начал приобретать новое значение. Дональд Трамп понял, что с одной стороны Беларусь – плацдарм влияния на Россию, а с другой – страна, которая попадает под китайское влияние.

Каким может быть замысел США?

Если в случае России это заметно и масштабно, то "провал" Беларуси состоялся тихо и раньше, чем в России.

"В качестве примера, совместных российско-китайских разработок в сфере ВПК до сих пор не существует. А вот совместные белорусско-китайские уже есть. Вот вам такой образец – РСЗО "Полонез". По сути, сделано из китайских комплектующих по китайским чертежам, поставлено на вооружение Беларуси. Американцы пытаются продолжать эту игру в реверсивного Никсона, оттягивая разные страны от КНР", – сказал Ярослав Божко.

Он добавил, что идея США заключается в том, что Лукашенко не должен порвать отношения с Владимиром Путиным, а не так сильно зависеть от Китая.

Александр Лукашенко пытался балансировать в треугольнике Европа – Китай – Россия. С 2020 года, когда произошло жестокое подавление массовых протестов, балансировать стало невозможно, и выбор был между двумя факторами – или Россия, или Китайская Народная Республика. Очевидно, это волновало Соединенные Штаты.

Активизация на белорусском треке – это также результат слов Путина о том, что в Беларуси будет размещено ядерное оружие. Это, думаю, попытка американцев удержать Беларусь от согласия на серьезное повышение российского военного присутствия, что выводит противостояние в Европе на другой уровень,

– пояснил Божко.

Он добавил, что "Орешник" в Беларуси или любое другое размещение российской баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд, не является прямой угрозой Украине, ведь Россия может наносить удары с собственной территории. Есть еще полигон Капустин-Яр в Астраханской области – этого России уже достаточно.

А вот размещение ракеты в Беларуси – это потенциальный сигнал НАТО и попытка "пощекотать" НАТО нос. Буквально то же, что пересечение российскими дронами границы с Польшей – целенаправленная массовая акция.

"Чисто с военной точки зрения Запад пока не имеет оптимальной модели, как на это реагировать. Так, эти два десятка дронов еще не представляли серьезной военной угрозы для Запада. Но на сбивание одного дрона Польша и ее западные союзники суммарно потратили около 400 000 евро. Представим, если дронов будет 300 штук,

– сказал Божко.

Он добавил, что страны Запада ограничены в военной силе, и провокация Путину сойдет с рук. Путин может усиливать давление и делать резкие выпады, которые можно уменьшать, когда нет ресурсов. А Европа и США имеют узкий коридор решений. Россияне еще раз убедились в этом факте.

Что известно об ослаблении санкций?