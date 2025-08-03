Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что если "Орешник" не имеет ядерной компоненты – это достаточно дорогая, неточная ракета, которая несет обычные металлические болванки. Она может нанести разрушения за счет конвенционной боевой части – разбрасывания обломков, кинетической энергии и т.д., – но не более.

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Почему "Орешник" неэффективен?

Действительно опасной она становится только тогда, когда несет ядерную боеголовку.

Стоимость одного "Арешника" – от 50 до 100 миллионов долларов. Это минимум десять "Калибров",

– сказал Иван Тимочко.

Он пояснил, что по боевой эффективности эти десять "Калибров" нанесут в разы больший вред: они мобильнее, точнее и эффективнее, чем один "Орешник". До сих пор неизвестно, в каком он состоянии и каково его реальное назначение.

Россия уже имеет достаточное количество ядерных ракет и без "Орешника". Если она готова к ядерной войне, то имеет те же комплексы "Ярс", даже устаревшие ракетные комплексы "Тополь", а также другие ядерные системы – с подводных лодок, с наземного или шахтного базирования – полный арсенал. И точно это будет не один "Орешник".

Поэтому вся эта история – просто чтобы потешить российское население и попугать европейских избирателей. Это не о ведении стратегической войны,

– отметил Тимочко.

Он добавил, что Россия целенаправленно готовит общество к мысли, что Владимир Путин готов нарушить международные соглашения по нераспространению ядерного оружия. Складывается впечатление, что они действительно завезли пусковые установки, выдержали паузу. Теперь, вероятнее всего, наступит второй этап: или попытка завоза ядерной компоненты, или, по меньшей мере, тестирование реакции мировых элит на такой сценарий.

Почему Путин ездит в Беларусь?

Он объяснил, что угроза со стороны Беларуси существовала всегда – еще с момента, когда Россия наступала с севера. Сейчас возникает вопрос: насколько Александр Лукашенко и Владимир Путин готовы использовать Беларусь для нового прямого наступления против Украины.

Путину нужны переговоры – но не просто на его условиях, а еще и на его территории. Он прекрасно понимает: если белорусские войска снова примут участие в наступлении, неизвестно, даст ли это какой-то оперативный или стратегический результат. Но потерять еще одну площадку – означает потерять шанс в будущем "разыгрывать" очередной Минск.

Кроме того, когда Путин прилетает в Беларусь, он общается не только с Лукашенко. Беларусь – это еще и теневая переговорная площадка для контактов с представителями стран, куда он не может полететь, или с теми посредниками, которые не могут "засветиться" в самой России.