Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що якщо "Орешник" не має ядерної компоненти – це досить дорога, неточна ракета, яка несе звичайні металеві болванки. Вона може завдати руйнувань за рахунок конвенційної бойової частини – розкидання уламків, кінетичної енергії тощо, – але не більше.

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Чому "Орешник" неефективний?

Справді небезпечною вона стає лише тоді, коли несе ядерну боєголовку.

Вартість одного "Орешника" – від 50 до 100 мільйонів доларів. Це мінімум десять "Калібрів",

– сказав Іван Тимочко.

Він пояснив, що за бойовою ефективністю ці десять "Калібрів" завдадуть у рази більшої шкоди: вони мобільніші, точніші та ефективніші, ніж один "Орешник". Досі невідомо, у якому він стані й яке його реальне призначення.

Росія вже має достатню кількість ядерних ракет без "Орешника". Якщо вона готова до ядерної війни, то має ті самі комплекси "Ярс", навіть застарілі ракетні комплекси "Тополь", а також інші ядерні системи – з підводних човнів, із наземного або шахтного базування – повний арсенал. І точно це буде не один "Орешник".

Тому вся ця історія – просто щоб потішити російське населення й полякати європейських виборців. Це не про ведення стратегічної війни,

– зазначив Тимочко.

Він додав, що Росія цілеспрямовано готує суспільство до думки, що Володимир Путін готовий порушити міжнародні угоди щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Складається враження, що вони дійсно завезли пускові установки, витримали паузу. Тепер, найімовірніше, настане другий етап: або спроба завезення ядерної компоненти, або, щонайменше, тестування реакції світових еліт на такий сценарій.

Чому Путін їздить до Білорусі?

Він пояснив, що загроза з боку Білорусі існувала завжди – ще з моменту, коли Росія наступала з півночі. Нині постає питання: наскільки Олександр Лукашенко й Володимир Путін готові використати Білорусь для нового прямого наступу проти України.

Путіну потрібні переговори – але не просто на його умовах, а ще й на його території. Він чудово розуміє: якщо білоруські війська знову візьмуть участь у наступі, невідомо, чи це дасть якийсь оперативний або стратегічний результат. Але втратити ще один майданчик – означає втратити шанс у майбутньому "розігрувати" черговий Мінськ.

Крім того, коли Путін прилітає до Білорусі, він спілкується не лише з Лукашенком. Білорусь – це ще й тіньовий переговорний майданчик для контактів із представниками країн, куди він не може полетіти, або з тими посередниками, які не можуть "засвітитися" в самій Росії.