Після розмови з Лукашенком Трамп вирішив зняти санкції з Білорусі – зокрема для авіакомпанії "Бєлавіа". США почали активніше налагоджувати відносини з Білоруссю з двох причин.

Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко в ефірі 24 Каналу зазначив, що для США трек Білорусі почав набувати нового значення. Дональд Трамп зрозумів, що з одного боку Білорусь – плацдарм впливу на Росію, а з іншого – країна, яка потрапляє під китайський вплив.

Яким може бути задум США?

Якщо у випадку Росії це помітно і масштабно, то "провал" Білорусі відбувся тихо і раніше, ніж у Росії.

"Як приклад, спільних російсько-китайських розробок у сфері ВПК наразі досі не існує. А от спільні білорусько-китайські уже є. От вам такий зразок – РСЗО "Полонез". По суті, зроблено з китайських комплектуючих за китайськими кресленнями, поставлено на озброєння Білорусі. Американці намагаються продовжувати цю гру в реверсивного Ніксона, відтягуючи різні країни від КНР", – сказав Ярослав Божко.

Він додав, що ідея США полягає у тому, що Лукашенко не має порвати стосунки з Володимиром Путіним, а не так сильно залежати від Китаю.

Александр Лукашенко намагався балансувати в трикутнику Європа – Китай – Росія. З 2020 року, коли відбулося жорстоке подавлення масових протестів, балансувати стало неможливо, і вибір був між двома факторами – або Росія, або Китайська Народна Республіка. Очевидно, це хвилювало Сполучені Штати.

Активізація на білоруському треку – це також результат слів Путіна про те, що в Білорусі буде розміщено ядерну зброю. Це, думаю, спроба американців утримати Білорусь від згоди на серйозне підвищення російської військової присутності, що виводить протистояння в Європі на інший рівень,

– пояснив Божко.

Він додав, що "Орешник" у Білорусі чи будь-яке інше розміщення російської балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд, не є прямою загрозою Україні, адже Росія може наносити удари з власної території. Є ще полігон Капустін-Яр в Астраханській області – цього Росії вже достатньо.

А от розміщення ракети в Білорусі – це потенційний сигнал НАТО і спроба "полоскотати" НАТО носа. Буквально те саме, що перетин російськими дронами кордону з Польщею – цілеспрямована масова акція.

"Суто з воєнної точки зору Захід наразі не має оптимальної моделі, як на це реагувати. Так, ці два десятка дронів ще не становили серйозної військової загрози для Заходу. Але на збиття одного дрона Польща та її західні союзники сумарно витратили близько 400 000 євро. Уявимо, якщо дронів буде 300 штук,

– сказав Божко.

Він додав, що країни Заходу обмежені у воєнній силі, і провокація Путіну зійде з рук. Путін може посилювати тиск і робити різкі випади, які можна зменшувати, коли немає ресурсів. А Європа та США мають вузький коридор рішень. Росіяни ще раз упевнилися в цьому факті.

Що відомо про послаблення санкцій?