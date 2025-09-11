Про це пише 24 Канал з посиланням на польський телеканал TVP.

Що відомо про скупчення польських військових на адмінкордонах?

Деякі військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" будуть проведені поблизу польського кордону. Тож Варшава та країни НАТО будуть уважніше стежити за ситуацією на адмінмежах, особливо після застосування російских дронів по території Польщі. Поблизу східного кордону перебуватимуть близько 40 000 військових.

За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика в інтерв'ю Polsat News, солдати готувалися до маневрів російсько-білоруських навчань упродовж кількох місяців.

Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдати НАТО, щоб адекватно реагувати,

– сказав він.

Як зазначив Томчик, у Європі побоюються, що навчання В Білорусі цілком можуть закінчитися російською агресією проти НАТО. Про таку можливість говорить і те, що Росія та Білорусь під час навчань відтворюватимуть "дуже агресивні сценарії".

Варто зазначити! Аналогічні так звані "військові навчання" Росія проводила вторгненням Росії до Грузії у 2008 році та перед нападом на Україну у 2024.

Як в ЄС підготувалися до захисту від можливих провокацій під час "Захід-2025"?