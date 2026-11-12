Как действия Трампа и Маска заставили Европу "проснуться": объяснение Рыбачука

Действия Дональда Трампа и Илона Маска подрывают доверие к США и вынуждают Европу и Украину выстраивать собственную независимость в сфере технологий и безопасности. Об этом в эфире 24 Канала заявил глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

По словам эксперта, политика представителей американских властей и бизнеса свидетельствует о ненадежности США как партнера в сфере обороны. Из-за этого европейские государства вынуждены ускоренными темпами создавать собственные системы защиты и связи.

Станет ли Европа менее зависимой от США в сфере безопасности?

Олег Рыбачук отметил, что европейцы уже разработали собственную спутниковую систему для безопасной связи между правительствами и военными. Хотя она может уступать системе Starlink, работа с ней защитит от внезапных политических решений.

Миру демонстрируется ненадежность американских партнеров. Ты не можешь покупать оружие, оснащенное программным обеспечением, и понимаешь, что даже если ты это оружие купил, контроль над программным обеспечением остается у таких людей, как Дональд и Илон. Поэтому это еще не раз аукнется американским производителям оружия и, в частности, даже следующим поколениям американских президентов,

– подчеркнул Рыбачук.

Он провел параллель с действиями российского "Газпрома", который в свое время пытался заморозить Европу, отказавшись поставлять "голубое топливо". В итоге европейские страны пробудились от спячки, начали наращивать собственные оборонные бюджеты и инвестировать в совместное производство вооружений с Украиной.

Почему возникают проблемы с контрактами и помощью Украине?

Эксперт обратил внимание на проблемы даже с коммерческими поставками оружия, которые оплачивают европейские партнеры. В частности, возникают задержки с передачей систем Patriot из-за проволочек с разрешениями в Пентагоне.

Я думаю, что можно достаточно уверенно прогнозировать, что новоизбранный Конгресс примет законы о помощи Украине, возобновит помощь Украине. Называется даже сумма – там 15 миллиардов, но опять же нужно помнить о Донни, о подлости и мстительности,

– подчеркнул аналитик, добавив, что Дональд Трамп угрожает наложить вето на подобные инициативы.

В то же время давление на окружение экс-президента будет нарастать. В политических кругах США обсуждают скандалы вокруг переговорщиков, в частности Кушнера и Виткоффа, которых подозревают в преследовании собственных бизнес-интересов.

Кто будет бороться за президентское кресло в 2028 году?

В США фактически стартовал негласный кастинг на президентские выборы 2028 года в обеих партиях. Среди республиканцев растет поддержка госсекретаря Марко Рубио, тогда как позиции вице-президента Джей Ди Венса ослабевают.

Венса избиратели будут ассоциировать и с непопулярностью Трампа. Не только с непопулярностью Трампа, он вообще очень хочет нравиться, аж выскакивает из штанов,

– отметил Рыбачук.

По мнению эксперта, Рубио гораздо осторожнее, а его испаноязычное происхождение является весомым фактором с учетом демографических изменений в США. Зато Венсу будет крайне трудно дистанцироваться от токсичных решений и скандалов нынешнего главы Белого дома.