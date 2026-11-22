Страны НАТО до сих пор отказываются сбивать российские ракеты над Украиной, оправдываясь бюрократией. Игорь Романенко заявил, что главной причиной нерешительности партнеров является обычный страх перед Москвой.

Военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" отметил в эфире 24 Канала, что оправдания чиновников о процедурных препятствиях на пятом году большой войны недопустимы. По его словам, регулярные нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами и дронами требовали решительных действий, однако Варшава по-прежнему опасается закрывать небо над западными областями Украины.

Провал проверки и румынский опыт

Генерал-лейтенант в отставке напомнил о событиях прошлого года, когда Москва устроила проверку готовности польской и натовской ПВО группой из более чем 20 беспилотников без боевой части. Тогда союзные силы с участием авиации сумели ликвидировать лишь 3 цели, а одна из ракет даже попала в дом на территории Польши.

Пятый год большой войны, а они до сих пор говорят о том, что мешают какие-то там документы с процедурами. Враг вторгается на территорию государства, которое нужно защищать. Военные обучены и обладают потенциалом, но из-за жалких оправданий не действуют. Это принципиально неверно и только способствует тому, что Путин будет и дальше эскалировать конфликт,

– подчеркнул эксперт.

В противовес Варшаве спикер привел пример Бухареста. Когда вражеский дрон нанес удар по румынскому жилому району, власти страны быстро осознали угрозу и начали применять собственные силы для ликвидации опасности. Романенко призвал партнеров перенимать успешный опыт украинских зенитчиков для создания совместной системы ПВО.

Если поляки или румыны хотят эффективных результатов, нужно брать опыт Украины. Мы открыты и готовы формировать совместную противовоздушную оборону. И наиболее эффективно это будет работать тогда, когда совместные перехваты будут начинаться еще над территорией Украины,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Игорь Романенко о нерешительности Польши и эффективной защите: видео

Угроза коллективной безопасности

Комментируя действенность 5-й статьи Вашингтонского договора, аналитик отметил, что Кремль годами целенаправленно вкладывает ресурсы в раскол европейских государств, стремясь свести коллективную безопасность к очередной "глубокой озабоченности". По его убеждению, единственным надежным сдерживающим фактором российской экспансии является укрепление Сил обороны Украины и прямое сотрудничество с решительными соседями.

На фоне этих событий 21 ноября генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что " НАТО будет защищать каждый сантиметр " территории Польши после очередного инцидента с нарушением ее воздушного пространства тремя целями.