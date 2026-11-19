Никакие международные встречи и декларации не заставят российского диктатора отказаться от агрессии. Единственной силой, оказывающей реальное давление на Кремль, остаются Вооруженные Силы Украины.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк в эфире 24 Канала.

Почему "новая Ялта" для Москвы не состоялась?

Он отметил, что надежды Москвы на повторение ялтинских договоренностей разбились о реальность. Все стороны международных переговоров преследуют исключительно собственные интересы, которые абсолютно не сходятся в одной точке.

Ялты не получилось. Потому что все государства, которые там были представлены, имеют абсолютно противоположные интересы и нигде не пересекаются,

– говорит Роман Цимбалюк.

Он также обратил внимание на то, что заявления главы Кремля свидетельствуют о нежелании идти на какие-либо реальные компромиссы. По словам Цимбалюка, диктатор лишь использует удары по Крымскому мосту как повод для продолжения агрессии.

Просто, как ни странно, Владимир Путин насмехается над американским президентом. Мне кажется, не смеялся, если честно, потому что раунд за раундом переговоры идут, идут, идут, и непонятно, к чему это все,

– отметил журналист.

Почему ВСУ – единственная сила, которая реально оказывает давление на Россию?

Комментируя упреки об отсутствии действенного международного принуждения Москвы к миру, журналист заметил, что настоящие рычаги влияния на агрессора находятся в руках украинских военных. Силы обороны систематически разрушают логистику оккупационных войск.

Крымский мост – это и есть давление. А если учесть, что за последний месяц мы сожгли еще два моста в Ростовской области, через которые ведут дороги на оккупированные территории, на так называемый сухопутный коридор в Крым. Здесь ситуация становится более интересной,

– отмечает Цимбалюк.

Особое внимание журналист обратил на декларацию по итогам переговоров, где в первом пункте указано, что в ядерной войне не может быть победителя. По его мнению, этот сигнал был адресован лично российскому руководству, которое постоянно угрожает ядерным оружием.

Что означают маразматические заявления о Донецкой области?

Журналист раскритиковал слова Путина о том, что Украина якобы удерживает лишь 10% территории Донецкой области и что стоит задуматься о целесообразности их удержания. Цимбалюк назвал подобные высказывания очередной пропагандистской манипуляцией Кремля.

По его словам, реальная цель оккупантов заключается в том, чтобы украинская армия капитулировала и покинула свою землю, однако такие призывы выглядят нелепо. Между тем сам Путин отказывается от поездок на международные саммиты, в частности G20, из-за страха и неопределенности.

Цимбалюк подытожил, что никакие дипломатические встречи не привели к реальным сдвигам, а это означает, что борьба будет продолжаться и в дальнейшем, а давление на врага будет усиливаться.