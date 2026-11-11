Дональд Трамп пытается извлечь коммерческую выгоду из сотрудничества с Россией, но сталкивается с правовой системой США. На пути нефтяных сделок стоят жесткие американские санкции и запрет на импорт российских товаров.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил майор Вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук.

Провал соглашений о поставках топлива

По его словам, попытки организовать поставки сырья упираются в систему правосудия Соединенных Штатов, которая не позволяет бизнесу игнорировать действующие ограничения.

Андрей Ткачук отметил, что финансовые интересы людей из команды Трампа сосредоточены вокруг энергетического сектора страны-агрессора и компании "Лукойл". В то же время любые кулуарные договоренности разбиваются о реальность действующего эмбарго на ввоз продукции из РФ.

Ни один американский закупщик, ни одна американская компания не будет сегодня продавать этот дизель, потому что Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против России, и, соответственно, существуют законодательные решения, запрещающие импорт российских товаров в Соединенные Штаты,

– подчеркнул Ткачук.

Андрей Ткачук о бизнес-интересах окружения Трампа: видео

Он отметил, что контроль за соблюдением правил в стране остается эффективным, поэтому надзор быстро заставит ответить каждого нарушителя. Дополнительным сдерживающим фактором выступает позиция официального Киева и европейских партнеров, которая напрямую влияет на избирателей в Штатах.

Ранее аналитики сообщали, что тайные договоренности приближенных к экс-президенту лиц могут стать объектом проверки со стороны Конгресса. Также сообщалось, как импорт топлива создает большие проблемы для портов из-за судебных исков.