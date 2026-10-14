"Я заключаю соглашения": Трамп объяснил, почему не называет Путина диктатором

Трамп объяснил свой отказ публично называть Путина диктатором особенностями ведения переговоров. По его словам, для достижения договоренностей не следует прибегать к оскорблениям и насмешкам.

Об этом заявил Трамп в беседе с журналистами.

Почему Трамп не называет Путина диктатором?

Трамп прокомментировал свое нежелание использовать резкие формулировки в адрес главы Кремля.

Мне приходится заключать сделки с людьми, поэтому я не разбрасываюсь оскорблениями. Я тот, кто договаривается,

– объяснил Трамп свою публичную позицию.

По его словам, успешные договоренности всегда были его сильной стороной и принесли ему состояние, поэтому он избегает насмешек в адрес собеседников.

Стоит отметить, что американский лидер неоднократно публично демонстрировал свою симпатию к российскому президенту. В частности, Трамп неоднократно подчеркивал, что именно Путин стремится достичь мирного соглашения, а Зеленский не может на это решиться.

Кроме того, президент США Дональд Трамп 13 октября не стал осуждать Россию за атаки в шесть украинских энергообъектов, зато заявил о ответных ударах со стороны Украины и возможных нарушениях договоренностей обеими сторонами. Он отметил, что еще должен изучить ситуацию, и пообещал сообщить, если придет к выводу, что Россия нарушила энергетическое перемирие.

Стоит также упомянуть, что Трамп и Путин заключили дизельное соглашение. Согласно условиям, Россия обязалась немедленно поставить 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре 2026 года. В дальнейшем объемы поставок могут вырасти до 1–3 миллионов тонн в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.