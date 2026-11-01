"Нереально": Рубио объяснил, почему Украина не вступит в НАТО в ближайшее время

Госсекретарь США Марко Рубио дал понять западным дипломатам, что членство Украины в НАТО в ближайшей перспективе нереалистично. Главным препятствием чиновник назвал категорическое несогласие Владимира Путина.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу со ссылкой на трех высокопоставленных европейских дипломатов.

Каковы подробности?

Соответствующие закрытые обсуждения продолжались в течение последних двух дней. Собеседники отметили, что представитель Вашингтона рассматривает членство в Альянсе как гарантию безопасности, но считает этот шаг неосуществимым, поскольку лидер России "никогда бы не согласился с этим".

После бесед с госсекретарем у западных дипломатов также сложилось устойчивое впечатление, что Соединенные Штаты не ожидают от Москвы какого-либо мирного соглашения о прекращении войны до весны 2027 года.

Скептицизм по поводу появления Путина на декабрьском саммите

Отдельно Рубио выразил серьезные сомнения в том, что российский диктатор решится посетить саммит G20, запланированный на декабрь в Майами. Это предостережение прозвучало несмотря на то, что администрация американского лидера Дональда Трампа публично направляет приглашение главе Кремля.

В то же время американский чиновник отметил, что саммит "двадцатки" во Флориде может посетить Владимир Зеленский. Визит украинского президента будет зависеть от получения официального приглашения от Дональда Трампа.

Отсутствие предпосылок для скорого мира

31 октября Рубио также открыто заявил представителям СМИ, что не верит в возможность скорого дипломатического завершения боевых действий. По его словам, пока нет оснований полагать, что воюющие стороны находятся на пороге каких-либо договоренностей.

Напомним, ранее мы писали о неоднократных заявлениях Белого дома о том, что будет организовано переговорное пространство с участием мировых лидеров для поиска компромиссных решений.