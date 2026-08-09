У побережья Турции обнаружили подводный дрон, – СМИ

У побережья Черного моря в Турции обнаружили подводный беспилотный аппарат. Инцидент произошел в районе провинции Артвин, недалеко от порта Хопа и побережья Эсенкии.

Об этом сообщает турецкое издание Gazete Vatan.

Что известно об инциденте?

После обнаружения аппарата в район оперативно направили подразделения береговой охраны. Местные службы усилили меры безопасности, поскольку беспилотник находился вблизи береговой линии. В настоящее время они продолжают работать на месте.

В связи с инцидентом в районе также ввели дополнительные меры безопасности на транспортных путях. В частности, автомобильную дорогу между районами Кемальпаша и Хопа перекрыли в обоих направлениях.

Ограничения движения ввели из-за близости подводного аппарата к берегу и необходимости обеспечить безопасность людей, пока специалисты устанавливают его происхождение и оценивают возможную опасность.

Турецкие службы пока не сообщают, кому принадлежит обнаруженный подводный беспилотник. Также не установлены его точные характеристики, назначение и способ, которым он оказался у турецкого побережья. Все эти детали должны стать известны после завершения расследования.

Это не первый случай, когда у черноморского побережья Турции обнаруживают беспилотный аппарат. 1 июля вблизи черноморского города Трабзон упал и взорвался неизвестный беспилотник. Тогда также проводилась проверка обстоятельств инцидента и происхождения аппарата.

Новый случай у Артвина привлек особое внимание из-за того, что беспилотник обнаружили непосредственно вблизи побережья и важных прибрежных районов.

Напомним, утром 8 августа неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Болгарии и упал на подсолнечное поле недалеко от границы с Румынией. Аппарат взорвался примерно в 1000 метрах от компрессорной станции Трансбалканского газопровода, однако люди не пострадали, а инфраструктура не была повреждена.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что ни болгарские, ни румынские радары не зафиксировали дрон, вероятно, из-за его небольших размеров и полета на низкой высоте. После взрыва место происшествия оцепили силовики и экстренные службы, а власти решили усилить противодействие беспилотникам и передислоцировать часть сил с границы с Турцией ближе к границе с Румынией.

После анализа обломков болгарская сторона предварительно предположила, что это мог быть украинский дрон-приманка "Мая". Начальник Генерального штаба Болгарии адмирал Эмил Эфтимов заявил, что аппарат мог отклониться от курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы, и подчеркнул, что признаков преднамеренной атаки на Болгарию нет.