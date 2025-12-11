Падение Покровска не приведет к краху фронта, но ослабит Украину в глазах Трампа, – Reuters

Бои за Покровск в Донецкой области продолжаются. По оценкам СМИ, его захват Россией является вопросом времени. Несмотря на это, падение города не должно повлечь резкого изменения на фронте, однако ослабляет позиции Украины во время переговоров с участием США.

Вопрос Покровска влияет на позиции Украины в мирных переговорах. Об этом пишет Reuters, передает 24 Канал.

Что будет если Покровск упадет?

Падение города не приведет к разрушению всей линии обороны Украины. Оно ослабит позиции Киева в момент, когда продолжаются мирные переговоры, о возможном завершении войны.

Москва заявила о полном контроле над городом, но украинские силы сообщают, что удерживают позиции на севере Покровска – бывшего логистического центра с населением около 60 тысяч человек. Город почти полностью разрушен, там остается около 1 200 жителей.

Эксперты отмечают, что интенсивные бои за Покровск создают дополнительное давление на Киев в момент, когда в США обсуждают возможные варианты мирного урегулирования. Россия настаивает на отводе украинских войск со всего Донбасса. Такую позицию Киев категорически отвергает.

Обратите внимание! Несмотря на локальное продвижение, темп российских наступательных действий остается медленным из-за насыщенности фронта беспилотниками и укрепленными позициями ВСУ. Противник наступает малыми группами и пытается закрепиться в разрушенной застройке.

Параллельно Россия активизирует атаки в Запорожской и Днепропетровской областях и продолжает массированные ракетно-дронные удары, что приводят к значительным повреждениям энергосистемы Украины. Украина, со своей стороны, настаивает на достижении "справедливого мира" и ожидает укрепления поддержки со стороны европейских партнеров, особенно в условиях неопределенности относительно дальнейших решений США.

Оборона Покровска: последние новости