В Нью-Йорке полиция заблокировала проезд кортежа президента Франции Макрона. В тот момент дорога была закрыта для Трампа.

В сети показали видео, как из-за этого французскому главе пришлось прогуляться по ночному городу, передает 24 Канал.

Как Макрон отреагировал на заблокированную дорогу?

Вечером 22 сентября Макрон должен был выступить в штаб-квартире ООН. По дороге оттуда его и ожидала неожиданность.

"Извините, господин президент, сейчас все заблокировано", – сказал ему полицейский.

Узнав причину, Макрон даже позвонил Трампу и в шутку попросил его "расчистить дорогу".

Угадайте что, я сейчас жду на улице, потому что для вас все заблокировано,

– сказал французский президент своему американскому коллеге.

После нескольких минут ожидания улицу разблокировали, но только для пешеходов. Поэтому президенту Макрону пришлось пешком идти к посольству Франции. По дороге он продолжил телефонный разговор с Трампом и даже сделал несколько фото с прохожими.

Макрону заблокировали дорогу из-за кортежа Трампа: смотрите видео

Что объявил Макрон на сессии Генассамблеи ООН?