"Я сейчас жду на улице": в Нью-Йорке полиция заблокировала дорогу Макрону из-за кортежа Трампа
- В Нью-Йорке полиция заблокировала проезд кортежа президента Франции Макрона из-за Трампа.
- Макрону пришлось пройти пешком до посольства Франции, во время чего он позвонил Трампу и сделал фото с прохожими.
В Нью-Йорке полиция заблокировала проезд кортежа президента Франции Макрона. В тот момент дорога была закрыта для Трампа.
В сети показали видео, как из-за этого французскому главе пришлось прогуляться по ночному городу, передает 24 Канал.
Как Макрон отреагировал на заблокированную дорогу?
Вечером 22 сентября Макрон должен был выступить в штаб-квартире ООН. По дороге оттуда его и ожидала неожиданность.
"Извините, господин президент, сейчас все заблокировано", – сказал ему полицейский.
Узнав причину, Макрон даже позвонил Трампу и в шутку попросил его "расчистить дорогу".
Угадайте что, я сейчас жду на улице, потому что для вас все заблокировано,
– сказал французский президент своему американскому коллеге.
После нескольких минут ожидания улицу разблокировали, но только для пешеходов. Поэтому президенту Макрону пришлось пешком идти к посольству Франции. По дороге он продолжил телефонный разговор с Трампом и даже сделал несколько фото с прохожими.
Макрону заблокировали дорогу из-за кортежа Трампа: смотрите видео
Что объявил Макрон на сессии Генассамблеи ООН?
Во время своего выступления на 80 сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Макрон заявил, что Франция признала государство Палестина.
Он добавил, что примет решение об открытии посольства в Палестине, как только все заложники, удерживаемые в Газе, будут освобождены, а также будет установлено прекращение огня.
В честь признания Палестины в почти 90 муниципалитетах Франции подняли флаги Палестины.