Геополитика Америка "Я сейчас жду на улице": в Нью-Йорке полиция заблокировала дорогу Макрону из-за кортежа Трампа
23 сентября, 12:45
2

"Я сейчас жду на улице": в Нью-Йорке полиция заблокировала дорогу Макрону из-за кортежа Трампа

София Рожик
Основні тези
  • В Нью-Йорке полиция заблокировала проезд кортежа президента Франции Макрона из-за Трампа.
  • Макрону пришлось пройти пешком до посольства Франции, во время чего он позвонил Трампу и сделал фото с прохожими.

В Нью-Йорке полиция заблокировала проезд кортежа президента Франции Макрона. В тот момент дорога была закрыта для Трампа.

В сети показали видео, как из-за этого французскому главе пришлось прогуляться по ночному городу, передает 24 Канал.

Как Макрон отреагировал на заблокированную дорогу?

Вечером 22 сентября Макрон должен был выступить в штаб-квартире ООН. По дороге оттуда его и ожидала неожиданность.

"Извините, господин президент, сейчас все заблокировано", – сказал ему полицейский.

Узнав причину, Макрон даже позвонил Трампу и в шутку попросил его "расчистить дорогу".

Угадайте что, я сейчас жду на улице, потому что для вас все заблокировано,
– сказал французский президент своему американскому коллеге.

После нескольких минут ожидания улицу разблокировали, но только для пешеходов. Поэтому президенту Макрону пришлось пешком идти к посольству Франции. По дороге он продолжил телефонный разговор с Трампом и даже сделал несколько фото с прохожими.

Макрону заблокировали дорогу из-за кортежа Трампа: смотрите видео

Что объявил Макрон на сессии Генассамблеи ООН?

  • Во время своего выступления на 80 сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Макрон заявил, что Франция признала государство Палестина.

  • Он добавил, что примет решение об открытии посольства в Палестине, как только все заложники, удерживаемые в Газе, будут освобождены, а также будет установлено прекращение огня.

  • В честь признания Палестины в почти 90 муниципалитетах Франции подняли флаги Палестины.