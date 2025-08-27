МИД Китая, вероятно, удалил информацию об административном делении, политической системе и внешней политике Украины. Соответствующие данные исчезли из "Национального профиля Украины" на сайте ведомства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на гонконгское издание Sing Tao Daily.

Китай демонстрирует изменение позиции в войне?

Так, изменения в профиле Украины заметил пользователь соцсети Weibo с ником Wu Ming Jing She. Для сравнения он взял две версии сайта – за март 2024 года и июль 2025-го.

В старом варианте отмечали, что Украина разделена на 24 области, одну автономную республику (АР Крым) и имеет два города с особым статусом (столицу Киев и город Севастополь).

Кроме того, ранее в разделах "Политика" и "Дипломатия" были упоминания о Революции Достоинства, бегство Януковича, создание так называемых "ДНР" и "ЛНР", курс Украины в ЕС и НАТО, начало полномасштабного вторжения, осуждение агрессии России сообществом и непризнание аннексии Крыма.

В новой версии раздела об Украине всю эту информацию убрали.

Профессор права Гонконгского городского университета Ван Цзяньюй считает, что такое изменение является "многозначительным" и может свидетельствовать об отходе Китая от позиции безусловной поддержки территориальной целостности Украины с точки зрения международного права.

Какова политика Китая в отношении Украины?