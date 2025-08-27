МЗС Китаю, ймовірно, видалило інформацію про адміністративний поділ, політичну систему та зовнішню політику України. Відповідні дані зникли з "Національного профілю України" на сайті відомства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гонконгське видання Sing Tao Daily.

Китай демонструє зміну позиції у війні?

Так, зміни на у профілі України помітив користувач соцмережі Weibo з ніком Wu Ming Jing She. Для порівняння він взяв дві версії сайту – за березень 2024 року та липень 2025-го.

У старому варіанті зазначали, що Україна поділена на 24 області, одну автономну республіку (АР Крим) і має два міста з особливим статусом (столицю Київ і місто Севастополь).

Крім того, раніше в розділах "Політика" та "Дипломатія" були згадки про Революцію Гідності, втечу Януковича, створення так званих "ДНР" та "ЛНР", курс України до ЄС та НАТО, початок повномасштабного вторгнення, засудження агресії Росії спільнотою та невизнання анексії Криму.

У новій версії розділу про Україну всю цю інформацію прибрали.

Професор права Гонконгського міського університету Ван Цзяньюй вважає, що така зміна є "багатозначною" і може свідчити про відхід Китаю від позиції безумовної підтримки територіальної цілісності України з погляду міжнародного права.

Яка політика Китаю щодо України?