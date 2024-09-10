За словами експертів, мирний план Китаю і Бразилії містить 6 пунктів. Усі вони є сприятливими лише для однієї сторони – Росії.

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Що відомо про мирний план Китаю і Бразилії

У звіті ISW мовиться, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров 9 вересня провів важливу дипломатичну зустріч зі своїми бразильським та індійським колегами - Мауро Вієйрою та Субрахманьямом Джайшанкаром. Зустріч відбулася на полях засідання Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) в Саудівській Аравії. Як наголошують експерти, Лавров торкнувся теми війни в Україні, проте конкретні деталі розмови не розголошуються.

9 вересня Лавров повторив шаблонні кремлівські наративи, які демонструють небажання Росії вести чесні переговори з Україною, стверджуючи, що мирна формула Президента України Володимира Зеленського, яка дійсно ґрунтується на принципах міжнародного права, є "ультиматумом", і що Росія ніколи серйозно не розглядала цей план,

– зазначили аналітики.

Експерти підтвердили, що останнім часом Бразилія та Китай активно відстоюють свій мирний план з шести пунктів під назвою "Політичне врегулювання української кризи". Цей план характеризується принципами, які розглядаються як сприятливі для Росії. Тим часом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив відданість Індії миру в Україні, наголосивши на дотриманні міжнародного права і важливості поваги до територіальної цілісності та суверенітету держав.

В ISW наголосили, що українські посадовці раніше запросили російського представника взяти участь у майбутньому другому мирному саміті, запланованому на кінець цього року.